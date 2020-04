De strijd van een voetbalrebel tegen ALS Opvolger van Vechtlust

Uitgerekend op de dag dat zijn boek Vechtlust wordt gepresenteerd krijgt oud-profvoetballer Fernando Ricksen te horen dat hij aan de dodelijke spierziekte ALS lijdt en nog hooguit vier maanden te leven heeft.

Met gestrekt been in

Hoe uitzichtloos het misschien ook lijkt, dat betekent niet dat hij zich gewonnen geeft. Ricksen strijdt tegen de ziekte zoals hij voetbalde: hij gaat er met gestrekt been in. Auteur Vincent de Vries maakt de onafwendbare aftakeling van zijn vriend van dichtbij mee en houdt op verzoek van Ricksen een dagboek bij.

Ongelijke strijd

‘Het gaat over de ongelijke strijd, maar ook over de hoop die Fernando had,’ vertelt Vincent de Vries, die het schreef samen met Veronika, de weduwe van Ricksen.

Het resultaat is een indringend en intiem portret van een man die zes jaar lang de dood in de ogen keek. Vincent de Vries schreef eerder verschillende biografieën, zoals die van Lieke Martens, Hans Kraay jr, Mental Theo, Anouk Hoogendijk en de bestseller Vechtlust, over de voetballer Fernando Ricksen (Sportboek van het jaar 2013).

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast heeft de stichting als doel om meer steun voor patiënten en naasten te creëren en de naamsbekendheid ALS te vergroten.

