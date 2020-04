Parkeerterrein Cars Jeans Stadion wordt corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen

Het omliggende terrein van het Cars Jeans Stadion wordt dankzij de belangeloze inzet van burgerinitiatief DoneerEenDorp en ADO Den Haag ingericht met 50 portocabins. Eind deze week start de bouw van de tijdelijke corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, de GGD en zo besmetting te voorkomen, is het van belang dat er opvang is voor zowel onbesmette, als voor (vermoedelijk) besmette dak- en thuislozen om in ‘vervangende thuisisolatie’ uit te zieken.

Voor Haagse dak- en thuislozen is het niet mogelijk om aan alle RIVM-maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te voldoen. Zo kunnen zij niet thuisblijven bij ziekteverschijnselen.



“Wie geen huis heeft, kan niet thuisblijven. Mensen zonder dak boven hun hoofd die ziek zijn, maar geen extra verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen dankzij de plaatsing van de portocabins op het parkeerterrein van het stadion tijdelijk worden opgevangen. Ik ben ontzettend blij dat wij dit dankzij de inzet van DoneerEenDorp, ADO Den Haag en de Kessler Stichting snel kunnen realiseren,” zegt wethouder Bert van Alphen (maatschappelijke opvang).

Tijdelijke corona-zorglocatie

De Kessler Stichting zorgt, in samenwerking met GGD Haaglanden en HWW-zorg, 24 uur per dag voor personele bezetting, verpleegkundige hulp en begeleiding. Zij komen te werken in een veilige werkomgeving en beschikken over de nodige beschermingsmiddelen.



“Aparte opvang voor zieken is vooral nu heel hard nodig en we maken graag deel uit van deze Haagse innovatieve en vooral praktische oplossing,” aldus Bram Schinkelshoek (directeur Kessler Stichting).



Opvanglocatie Scheveningen dak- en thuislozen

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is er in de afgelopen periode extra opvang gerealiseerd in enkele hotels. Gelet op de ontstane situatie op Scheveningen, is vorige week in overleg met de Kessler Stichting, de gemeente, de politie en de GGD besloten, dat een deel van de meest kwetsbare dakloze cliënten, die in de hotels op Scheveningen verblijven, verhuizen naar de opvanglocatie van de Kessler Stichting. Zodra de zorglocatie bij het Cars Jeans Stadion is ingericht komt er ruimte vrij aan de huidige opvanglocatie van de Kessler Stichting. Dan zal er ook worden gestart met het verhuizen van een aantal cliënten van de hotels op Scheveningen naar deze opvanglocatie van de Kessler Stichting.

Meer informatie

– www.doneereendorp.nl

fotograaf: Jasper Zwartjes

Bron: Gemeente Den Haag