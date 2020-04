Symbolisch licht voor patiënten en hun naasten

De medewerkers van het Spaarne Gasthuis zien hoe zwaar het is dat familie en vrienden niet bij zieke coronapatiënten mogen komen. Zij willen graag laten weten dat zij hen steunen en doen dat met symbolische lichtbundels.

Van woensdag 22 april tot en met dinsdag 12 mei stralen vanaf het dak van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid elke avond, voor 10 minuten, drie grote lichtbundels naar de hemel. De eerste week om 21:40 uur, de tweede week om 21:50 uur, de derde week om 22:00 uur.



Symbool

Deze lichtstralen hebben de kleuren wit, groen en blauw. Ze staan symbool voor onze coronapatiënten en de medewerkers die hen op dit moment verzorgen (groen en blauw) en voor de patiënten die zijn overleden (wit).



Medeleven tonen

Verpleegkundige Itziar Bendoiro Echeverría bedacht het idee van de lichtstralen tijdens een bootcamp voor verpleegkundigen over covid-19. “Het feit dat patiënten geen bezoek kunnen ontvangen, raakt ons als medewerkers. Ik bedacht hoe mooi het zou zijn als het ziekenhuis door middel van deze lichtstralen medeleven aan de families kan tonen, en iets terug kan doen in deze vreemde tijden. In de media zijn coronapatiënten en overledenen vaak slechts nummers. Maar voor hun families zijn het geen getallen; zij zijn een liefdevolle moeder, een zorgzame opa of de liefde van hun leven. Voor ons zijn het mensen met elk hun eigen verhaal.”

Symbolische band met thuisfront

Als ziekenhuis hechten we waarde aan aandacht voor de patiënt, in alle omstandigheden: dat is mensgerichte zorg. “Wanneer je geliefde in het ziekenhuis is opgenomen met corona, kun je er vanwege de veiligheid niet naartoe. Dat is vaak hartverscheurend, want je weet hoe hard iemand jou nodig heeft,” zegt bestuursvoorzitter Ivo van Schaik. “Ons ziekenhuis plaatst daarom gedurende drie weken lichtstralen op het dak van de locatie Haarlem Zuid. De lichtstralen zijn een symbolische band tussen de patiënt en het thuisfront: ze zijn van ver te zien zodat je het gevoel hebt toch iets dichter bij je geliefde familielid of vriend te zijn. “

Eerbetoon



Naast dat het licht symbool staat voor de coronapatiënten en de medewerkers die hen verzorgen, is de witte lichtbundel een eerbetoon van de medewerkers aan de overledenen en hun nabestaanden. De lichtbundels zullen in de verre omtrek van Haarlem te zien zijn.

Gedicht



Speciaal voor deze drie weken met licht en voor alle patiënten, medewerkers en nabestaanden schreef de Haarlemse schrijfster Judith van der Wildt dit gedicht:

waar helden worden

geboren

waar dappere strijders

sterven



waar zij die moeten worden

losgelaten

tot het einde worden

vastgehouden



waar wordt

overwonnen

waar soms alleen

verliezers zijn



waar wij ons met licht verbinden

aan zij die zorgen

zij die lijden

zij die verloren



daar blijven wij strijden

De lichtbundels zijn aangeboden door het bedrijf Euro PA Licht & Geluid uit Haarlem.

Bron: Spaarne Gasthuis