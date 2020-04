Hoe gezond is vasten voor hart- en vaatpatiënten?

Periodiek vasten is niet voor iedereen geschikt. Het is af te raden voor onder anderen zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of mensen met aanleg voor een eetstoornis. De Hartstichting geeft ook mensen met hart- en vaatziekten het advies om voorzichtig te zijn.



Vasten bestaat al heel lang en kan op verschillende manieren. Mensen vasten uit geloofsovertuiging, zoals bij de ramadan voor moslims of de periode na carnaval voor christenen. Sommige mensen vasten omdat ze graag af willen afvallen. Maar hoe gezond is vasten voor je hart?



“Patiënten met hart- en vaatziekten zouden dit alleen onder medische begeleiding kunnen doen”, zegt dr. Ineke van Dis, voedingsdeskundige bij de Hartstichting. “Ze moeten veel medicijnen slikken en het is absoluut niet goed om deze op een lege maag in te nemen.”



Periodiek vasten

Wie besluit te gaan vasten, eet tijdens een bepaalde periode minder of zelfs helemaal niks. Tijdens de ramadan eten en drinken moslims niks tussen zonsopkomst en zonsondergang. Als je gaat vasten omdat je af wilt vallen zijn er drie bekende vormen van periodiek vasten, ook wel bekend als intermittent fasting.

Periodiek vasten om af te vallen

“De onderzoeken die tot op heden gedaan zijn laten zien dat periodiek vasten op de korte termijn een gunstig effect kan hebben op het vetgehalte, het cholesterol en de bloeddruk”, zegt dokter Ineke van Dis. Maar ze waarschuwt dat bij onderzoeken een goede begeleiding aanwezig is, waarbij gekeken wordt naar gebruikelijke eetgewoontes van de onderzochte patiënten.



“Op eigen houtje gaat vasten heeft veel risico’s. Met periodiek vasten leer je namelijk niet om je bestaande voedingsgewoontes gezonder te maken. Dus als je stopt is er een grote kans dat je terugvalt in je oude patroon.”



Volgens Van Dis is het wel logisch dat je afvalt van vasten, want elke vorm van dieet waarbij je minder calorieën eet dan je verbruikt zorgt voor gewichtsverlies. “Ik zou echter aanraden om een langzaam en verantwoord dieet te volgen met gezonde voeding en voldoende beweging. Dat is het veiligst, gaat geleidelijk en je kan het ook het langst volhouden. Zeker omdat de studies die het effect en de veiligheid van periodiek vasten op de lange termijn laten zien nog ontbreken”.



Hoe gezond is het?



Er zijn nog maar weinig gegevens over de voor- of nadelen voor je gezondheid op de lange termijn. Er is uitgebreider en goed opgezet onderzoek nodig om dit te bevestigen. Ook het effect op de lange termijn moet nog onderzocht worden.

Wat we nog niet weten:

Is het goed als je dit patroon van regelmatig vasten lange tijd achter elkaar wil doen?

Is dit dieet beter of minder goed in vergelijking met andere methoden om af te vallen?

Welke vorm van vasten heeft het meest effect?

Verlies je blijvend gewicht over een langere periode?

Kan regelmatig vasten het risico op hart- en vaatziekten verlagen?

Hart- en vaatziekten



Zorgen voor een gezond gewicht, cholesterol en een goede bloeddruk zorgen ervoor dat het risico op hart- en vaatziekten verlaagd wordt. Het is maar de vraag of periodiek vasten hier op dit moment de oplossing voor is. Het is van belang dat er eerst meer onderzoek gedaan wordt naar de effecten van deze vorm van afvallen. Met name de lange termijn effecten zijn nodig om aan te kunnen raden of vasten geschikt is om af te vallen.

Bron: Hartstichting