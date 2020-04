BeterDichtbij voegt toegankelijke patiënteninformatie Indiveo toe aan platform

De toegankelijke patiënteninformatie van Indiveo is nu beschikbaar vanuit het BeterDichtbij platform. Zorgverleners bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen die Indiveo en BeterDichtbij inzetten, kunnen deze begrijpelijke informatie en animaties nu makkelijk delen met hun eigen patiënten, dankzij een veilige integratie. “Meerdere ziekenhuizen vroegen ons of dit mogelijk was. Dankzij snel schakelen met de gedreven mensen achter Indiveo hebben we dit kunnen bewerkstelligen,” aldus Sander Bijl, operationeel directeur van BeterDichtbij.

Het werkt eenvoudig: als de arts, verpleegkundige of andere zorgverlener één van de 185 begrijpelijke beeldende zorg informatie (Divi’s) wil delen met de patiënt, kan hij deze eenvoudig toevoegen aan het bericht voor de patiënt. Zo krijgt de patiënt een berichtje toegestuurd op de eigen telefoon, met daarin onder andere een link naar de ‘Divi’ van Indiveo. Door Divi’s toe te voegen aan standaardantwoorden in BeterDichtbij, is het nog eenvoudiger om de juiste informatie op het juiste moment te versturen. Het versturen van deze informatie gebeurt altijd veilig en versleuteld, net als alle andere berichten en content die worden uitgewisseld via BeterDichtbij.

Toegankelijke informatie voor patiënten

“Indiveo is een betrouwbare partner die een belangrijk doel nastreeft: begrijpelijke informatie over ziekte en gezondheid toegankelijk delen met patiënten. Dat helpt de patiënt en maakt de zorg beter,” aldus Bijl. “De samenwerking is gestart omdat meerdere ziekenhuizen ons vroegen of integratie mogelijk is. Dankzij snel schakelen met de gedreven mensen achter Indiveo hebben we dit kunnen bewerkstelligen. We zijn blij dat deze content nu ook via het BeterDichtbij platform kan worden aangeboden aan patiënten in heel Nederland.”

Beschikbaar voor iedereen

Alle Friese ziekenhuizen zetten Indiveo reeds in voor hun patiënten, en steeds meer ziekenhuizen in Nederland sluiten hierbij aan vanwege de voordelen van begrijpelijke informatie. Ralph Koppers, longarts en medisch directeur van Indiveo vertelt: “BeterDichtbij is een platform dat door alle vakgroepen eenvoudig in te zetten is en, net als Indiveo, een initiatief van en voor de zorg. Patiënten en zorginstellingen profiteren van deze samenwerking. BeterDichtbij is beschikbaar in heel Nederland en heeft een groot aantal gebruikers. Mooi dat we daarom kunnen samenwerken en zo nog meer mensen kunnen bereiken met onze begrijpelijke patiënteninformatie.”

Indiveo is het derde contentplatform dat beschikbaar is via BeterDichtbij. Eerder werd al Thuisarts.nl geïntegreerd, de betrouwbare gezondheidsinformatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, en de begrijpelijke medicatie-informatie van KNMP: Apotheek.nl.

Bron: BeterDichtbij