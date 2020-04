Huisartsenpost merken een stijging van het aantal mensen met beginnende coronaklachten

Het aantal besmettingen met het coronavirus lijkt in de afgelopen 24 uur weer toe te nemen, dat zijn de berichten vanuit huisartsenposten, dat twittert een huisarts van een huisartsenpost in het zuiden van Nederland.

En we zijn weer begonnen….. Gewoon weer mensen met hoesten en koorts in de huisartsenpost hoor…. En een aantal zijn gewoon lekker op visite geweest ….. :'( — Janszoon (@janszoon) April 26, 2020

Het totaal aantal infecties in Nederland bedroeg gisteren 37.845. En het aantal besmetting in bijvoorbeeld Noord-Brabant zijn licht te stijgen.

Ontwikkeling aantal coronapatiënten in Brabant

In onderstaande grafiek vindt u informatie over de COVID-19 patiënten van alle Brabantse ziekenhuizen (Maasziekenhuis Pantein zit in de grafiek vanaf 25 maart) plus het Sint Jansgasthuis in Weert.

De gegevens zijn weergegeven over de tijd vanaf het moment dat de eerste patiënt zich heeft gepresenteerd in Brabant. De grafieken met het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis en op de Intensive Care (IC) geven de situatie weer van die betreffende dag om 23:59 uur.

In een overzicht van Brabants Dagblad is de stijging goed te zien.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden. Zorgprofessionals waarschuwen voor het gevaar van een nieuwe golf besmettingen. In Nederland lijken meer mensen erop uit te trekken en men houdt minder rekening met de beperkende maatregelen die van kracht zijn.