Reguliere zorg Bernhoven wordt weer opgestart

Nu er minder coronapatiënten naar Bernhoven komen, ontstaat er geleidelijk aan weer ruimte voor het opstarten van de reguliere zorg. We starten op vanaf woensdag 29 april en beginnen met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben, dit wordt beoordeeld door onze artsen. Bernhoven neemt zelf met de betreffende patiënten contact op voor een afspraak voor bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, opname of onderzoek.

Maatregelen voor veilige zorg

Er zijn verschillende maatregelen om er in het ziekenhuis voor te zorgen dat patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermd zijn tegen besmetting met het coronavirus. Als een patiënt binnenkomt bij de hoofdingang, vragen onze medewerkers of er gezondheidsklachten zijn die kunnen duiden op corona. Als er klachten zijn zoals hoesten, niezen of koorts, dan krijgt de patiënt een mondneusmasker. Dit masker wordt gedragen tot de patiënt het ziekenhuis weer heeft verlaten.

In de wachtruimtes en bij de looproutes wordt anderhalve meter afstand aangehouden en iedereen wordt verzocht hierin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen bij bijvoorbeeld het passeren.

Coronazorg en reguliere zorg gescheiden

In Bernhoven wordt de behandeling van patiënten met corona en zonder corona van elkaar gescheiden. Patiënten met corona liggen geïsoleerd op aparte afdelingen of aparte kamers. Verder blijven maatregelen om het risico van verspreiding te verkleinen van belang. Daarom is er beperkt bezoek mogelijk en vragen wij mensen om in principe alleen naar hun afspraak te komen. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Op de website van Bernhoven is een pagina met veel gestelde vragen rondom het opstarten van de poliklinieken.

Verder is er een aantal hygiënemaatregelen (zie onderstaande afbeelding): het gebruik van de zuilen met handalcohol om de handen te ontsmetten, geen handen schudden, hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Prikposten

Nu de reguliere zorg weer opstart, zal het ook drukker worden op de prikposten. Met name op de prikposten van Bernhoven in het ziekenhuis in Uden en de prikpost Polikliniek Plein Zwanenberg in Oss, verwachten we dat de wachttijden zullen oplopen. In verband met spreiding van de drukte is het advies is dan ook om, daar waar het kan, een prikpost elders in de regio te bezoeken.

Bron: Bernhoven