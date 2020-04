Huerta Guevara deed in haar proefschrift onderzoek naar de interacties tussen DNA-schade en metabolisme. In de afgelopen decennia is wereldwijd de gemiddelde levensverwachting sterk toegenomen. De belangrijkste doodsoorzaak is hierdoor verschoven van infectieziekten naar chronische metabole ziekten, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Sommige van de risicofactoren voor het ontwikkelen van chronische stofwisselingsziekten kunnen worden beïnvloed, zoals voeding en fysiek gedrag. Andere oorzaken, zoals genetische achtergrond en veroudering, kunnen echter niet of nauwelijks worden gewijzigd. Hoewel de kennis over het proces van veroudering nog steeds beperkt is, heeft onderzoek naar de verouderingsziekte Progeria aangetoond dat onvoldoende herstel van DNA-schade bijdraagt aan kenmerken van versnelde veroudering.

In dit proefschrift heeft Huerta Guevara de interacties tussen DNA-schade en metabolisme onderzocht als een mogelijk onderliggend mechanisme voor het risico om metabole ziekten te ontwikkelen op latere leeftijd. Met behulp van muismodellen met een verstoord herstel van DNA-schade heeft ze aangetoond dat de ophoping van DNA-schade kan leiden tot metabole stoornissen.

Daarnaast laat ze zien dat DNA-schade in specifieke type cellen ook systemische afwijkingen kan veroorzaken. Dit heeft ze laten zien in muizen die specifiek in bètacellen van de alvleesklier een verstoord herstel van DNA-schade hebben. Deze muizen vertonen een verslechtering van de insulineafgifte en glucosetolerantie, maar ontwikkelen ook obesitas, ontstekingsreacties en senescente (verouderings)cellen in perifere weefsels, zoals het vetweefsel en de lever. Het onderzoek in dit proefschrift levert bewijs voor een nauw verband tussen DNA-schade, celfunctie en de ontwikkeling van chronische metabole ziekten.

Ana Huerta Guevara (1988) studeerde Clinical Biochemistry aan de Universiteit van Amerika Puebla (Mexico) en heeft vervolgens de master Medical and Pharmaceutical Drug Innovation aan de Rijksuniveriteit Groningen afgerond. Haar promotieonderzoek heeft zij uitgevoerd in de onderzoeksgroep van prof. J.W. Jonker op de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Thans is zij werkzaam als technical support specialist bij MRC Holland te Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: “Interactions between DNA damage and metabolism”.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(…)15-b907-01257b21593f

Bron: RUG