Medicijnuitgifte via afhaalautomaat met meer dan de helft toegenomen door coronacrisis

Nederlanders halen steeds vaker medicijnen uit de afhaalautomaat. BENU Apotheek ziet dat het gebruik van afhaalautomaten voor medicijnen sinds de coronamaatregelen met meer dan de helft is toegenomen. De apotheekketen heeft nu 190 afhaalautomaten en breidt dit uit tot 255 einde van dit jaar.

Toename van 60%

Apotheken maken al enige tijd gebruik van afhaalautomaten. Deze afhaalautomaten maken het mogelijk dat consumenten hun medicijnen kunnen ophalen op elk gewenst moment, zonder de apotheek in te gaan. Sinds de intelligente lockdown, ziet BENU een gemiddelde toename van 60% in gebruik van de afhaalautomaten. In een maand tijd steeg het aantal uitgiftes naar 215.000: 60% meer dan het normale maandgemiddelde van 135.000 voor de corona-crisis. Afhalen via de automaat biedt uitkomst voor de consument om zo min mogelijk fysiek contact te hebben en zodoende meer dan anderhalve meter afstand te houden.

Versnelde uitrol

BENU wil voor klanten slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg mogelijk maken. Daarom is al enige tijd geleden voor gekozen om de afhaalautomaat in te zetten. Jan-Pieter Hallema, groepsdirecteur retail zegt hierover: “Door de coronamaatregelen en de anderhalvemeter-samenleving plaatsen wij versneld een verdere vijfenzestig automaten in heel Nederland. Deze stonden in de planning voor 2021, maar worden nu dit jaar al geplaatst. De automaten zijn veilig, omdat er geen fysiek contact is tussen klanten en onze medewerkers en ze een paar keer per dag worden schoongemaakt. Daarnaast zorgen ze voor betere spreiding in de afhaalmomenten over de dag en kunnen klanten op het door hen gekozen moment 24/7 hun medicijnen afhalen.” De automaat wordt geopend met een afhaalcode. Klanten ontvangen deze code via sms of e-mail zodra medicijnen klaar staan in de afhaalautomaat.