Nieuw informatiecentrum over voedingssupplementen

Vandaag is het online Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) gelanceerd. Gebruikers vinden informatie over hoe ze aan hun gezondheid kunnen werken met voedingssupplementen, als onderdeel van gezonde voeding. Het doel is iedereen die met gezondheid bezig is op een wetenschappelijk onderbouwde manier voor te lichten. Het nut en de veiligheid van vitamines, mineralen, kruiden en overige supplementen komen uitgebreid aan bod.

Het informatiecentrum laat aan de hand van leefstijl, leeftijd, ongemakken of andere situaties zien hoe mensen met voedingssupplementen zelf aan hun gezondheid kunnen werken. Ook kan gezocht worden naar veel verschillende stoffen, zoals vitamines, mineralen, kruiden en overige ingrediënten, die in voedingssupplementen voorkomen. Wat kunnen supplementen doen voor de gezondheid en hoe zit het met de veiligheid? Deze vragen en anderen worden allemaal beantwoord op: https://www.ivg-info.nl/.

Betrouwbare informatie, maar ook nieuws

Rinske van den Barg, voedingskundige van IVG, licht de komst van het nieuwe centrum toe: ‘We merken dat er bij gebruikers van voedingssupplementen behoefte is om na te lezen hoe het precies zit met een vitamine, mineraal, kruid, visolie, probioticum of ander supplement. Soms zien ze door de bomen het bos niet meer, omdat er veel verschillende informatie rondgaat op het internet. “Wat kan ik gebruiken? en “Hoeveel mag ik er van nemen?” zijn vragen die worden beantwoord, zonder dat producten of merken worden genoemd of aangeprezen. Mensen zoeken naar betrouwbare informatie over hoe je het beste kunt werken aan je weerstand of wat je als sporter extra kunt gebruiken. Ook lezen ze het laatste nieuws op het gebied van voedingssupplementen en gezondheid.’

Wetenschappelijk bewezen als leidraad

IVG informeert over gezondheidseffecten die wetenschappelijk bewezen zijn of waar sterke aanwijzingen voor zijn. Rinske: ‘Bij vitamines, mineralen en overige supplementen communiceren we gezondheidseffecten die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Goed onderbouwde en wettelijke toegestane gezondheidseffecten worden gemarkeerd met drie blaadjes. Wanneer er aanwijzingen zijn dat een bepaalde stof een positief effect in het lichaam heeft, maar de wetenschappelijke onderbouwing nog beperkt is of komt van traditioneel gebruik, wordt dit ook duidelijk aangegeven. Dit is vaak het geval bij kruidensupplementen. Een team van voedingsexperts is verantwoordelijk voor de inhoud en ziet daar streng op toe.’

‘Voedingssupplementen voor jouw gezondheid’

‘Gezondheidswinst kan op verschillende manieren worden behaald’, stelt Rinske. ‘Zo zijn er veel vitamines en mineralen die kunnen bijdragen aan de weerstand, één van de belangrijkste pijlers voor onze algehele gezondheid. Een bekend voorbeeld van zo’n vitamine is vitamine C. Op IVG zoekt een bezoeker op weerstand en leest vervolgens welke stoffen nog meer kunnen bijdragen. Ook laten we zien welke vitamines de Gezondheidsraad aanbeveelt om extra in te nemen. Denk hierbij aan vitamine D voor vrouwen boven de 50 jaar of foliumzuur voor vrouwen die zwanger zijn of het willen worden. Medicijngebruik is ook een belangrijk onderwerp. Bezoekers zien gemakkelijk waar je op moet letten als je medicijnen en voedingssupplementen tegelijk gebruikt. Er is zoveel te vertellen over wat voedingssupplementen voor jouw gezondheid kunnen betekenen. Zeker nu gezondheid belangrijker is dan ooit, hopen we dat we van meerwaarde kunnen zijn voor Nederlanders, die met supplementen aan hun gezondheid willen werken.’ Het centrum is een initiatief van NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen.

Bron: IVG