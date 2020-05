Saxenburgh verruimt bezoekregeling partners van kraamvrouwen

Saxenburgh heeft de bezoekregeling verruimd voor partners van kraamvrouwen die opgenomen zijn in het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Als zowel partner als kraamvrouw coronavrij zijn, is bezoek de gehele dag toegestaan, evenals rooming-in.

De ontwikkelingen in Nederland en de formele adviezen blijven voor Saxenburgh steeds leidend voor aanpassingen van beleid.

Versoepeling bezoekregels voor kraamvrouwen en partners

Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen ten aanzien van coronabesmettingen heeft Saxenburgh besloten tot versoepeling van de bezoekregels voor kraamvrouwen en partners.

Wanneer de kraamvrouw en haar partner niet verdacht zijn van of bewezen positief zijn getest op corona COVID-19, is de partner de gehele dag welkom op de afdeling waar de kraamvrouw is opgenomen. Als de bezetting op de afdeling dat toelaat, is ook rooming-in (overnachten naast het bed) mogelijk. Wel geldt, dat de partner zoveel mogelijk op de patiëntkamer blijft en het tussentijds verlaten van het ziekenhuis tot een minimum beperkt.

De verruiming van bezoek geldt alleen voor de partner.

Als kraamvrouw en/of partner verdacht of bewezen COVID-19 positief zijn, dan blijft het beleid van kracht, dat partner alleen welkom is tijdens de bevalling en tijdens de algemene tijdelijke bezoektijd van 19.00 – 20.00 uur, met gebruikmaking van beschermingsmiddelen.

“Wij merkten en begrijpen ook heel goed, dat de strenge bezoekregels zwaar vallen bij kersverse ouders. Je wilt toch niets liever als partner en kraamvrouw rondom de bevalling samen zijn, elkaar steunen en samen van je pasgeboren kindje genieten,” zegt Edith van Olst. Zij is obstetrieverpleegkundige en coördinator op de afdeling Vrouw/Kind in het Hardenbergse ziekenhuis. “Heel fijn dat de bezoekregeling is uitgebreid. Wij staan klaar met een heel team van professionals om iedereen in een veilige omgeving in Saxenburgh te begeleiden.”

Bron: Saxenburgh