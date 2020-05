Triage stappenplan, organisatie in de praktijk en FAQ

Gisteren kreeg de beroepsgroepen Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN, bestaande uit de beroepsverenigingen: Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Optometristen Vereniging Nederland (OVN)), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) groen licht om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs op te schalen.



Paramedici op het hart drukken om bij die opschaling niet te hard van stapel te lopen. Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (30 april) is dit aangepaste triage stappenplan tot stand gekomen.

Dit triage stappenplan is gemaakt door SKF en PPN. In het stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg plaats kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds op zorg op afstand te leveren, indien dit effectief is. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

De beroepsverenigingen van paramedici hanteren ook zoveel mogelijk de anderhalvemetersamenleving. Om de regels die hiervoor gelden in praktijken toe te passen, kun je gebruikmaken van deze tips.

In deze FAQ vind je het antwoord op vragen die de nieuwe manier van werken mogelijk oproept.



Beroepsorganisaties van paramedici zijn in overleg met het Landelijke Coördinatiepunt Hulpmiddelen (LCH) over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook wordt geregeld dat paramedici die symptomen hebben van corona kunnen worden getest.



Volgende week komt er een toolkit waarmee patiënten op de hoogte worden gesteld van de nieuwe manier van werken: ‘Veilig naar je fysiotherapeut!’

Bron: KNGF