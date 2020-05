Actie ‘Crowdfunding tegen Corona’ van start

Het coronavirus COVID-19 is nieuw en er is nog te weinig over bekend. Kennisinstellingen in Noord-Nederland willen meer doen om COVID-19 onder controle te krijgen en ervoor zorgen dat virussen nu en in de toekomst minder impact hebben op ons leven. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het UMCG, de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH), Lifelines en de NDC mediagroep roepen daarbij de hulp in van heel Nederland. Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de RUG het Ubbo Emmius Fonds opgericht, genoemd naar de eerste rector magnificus van de universiteit. Dit fonds is initiatiefnemer van de actie ‘Crowdfunding tegen Corona’.

Waarom wordt de een heel ziek en de ander nauwelijks? Welke gevolgen heeft het virus op de lange termijn? Hoe bouwen we antistoffen en immuniteit op? Op deze en andere vragen willen Groningse onderzoekers antwoorden vinden. Om dat te doen, maken ze gebruik van de verzameling aan gezondheidsgegevens van biobank Lifelines en de nieuwe data uit het Lifelines corona-onderzoek. Dat onderzoek levert een schat aan data op, dankzij de grote bijdrage van tienduizenden deelnemers die wekelijks vragenlijst invullen tijdens deze coronacrisis. De onderzoekers willen die schat nog meer uitbreiden en in de data duiken voor nieuwe inzichten. En daar is veel geld voor nodig.

Het antwoord zit in ons allemaal

Prof. dr.Jochen Mierau is wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Hij vertelt: “In die schat van data die de Lifelines-deelnemers mogelijk maken, zitten de antwoorden op vele vragen verstopt. Met elkaar gaan we die antwoorden ontdekken. Bijvoorbeeld op de vraag welke invloed dit virus heeft op ons allemaal, welke groepen een verhoogd risico lopen op een zwaar ziekteverloop of waarom sommige jongeren wél heel ziek worden. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben, erfelijkheid, immuunsysteem, omgevingskenmerken, leefstijl, sociaaleconomische positie. Het verzamelen, verwerken en analyseren van al die informatie kost veel geld. Dat halen we voor een deel op uit onze eigen organisaties, maar we willen ook een beroep doen op iedereen in Noord-Nederland en daarbuiten om ons te helpen. Ik hoop dat veel mensen meedoen. Want alleen samen krijgen we het virus onder controle. Tegen corona, voor ons allemaal.”

Samenwerking Noord-Nederland



Het project ‘Crowdfunding tegen Corona’ is een initiatief van het Ubbo Emmius Fonds, in samenwerking met Aletta Jacobs School of Public Health, de RUG, het UMCG, Lifelines en de NDC mediagroep.

Doneren aan de actie kan via www.rugsteunt.nl. Op deze site is ook meer informatie over de actie ‘Crowdfunding tegen Corona’ te vinden.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen