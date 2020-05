Hoe u blinden en slechtzienden helpt afstand te houden

Houd 1,5 meter afstand: dat blijft voorlopig nog het devies. Maar hoe moet dat als je een visuele beperking hebt en je afzettingen, markeringen en instructies op borden niet of nauwelijks kunt zien? De Oogvereniging, Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting geven tips aan winkels, horecazaken, (culturele) instellingen en alle andere ondernemingen. Dit zodat ze straks, als ze weer (gedeeltelijk) open kunnen, daadwerkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.

De tips gaan onder andere over afzettingen, en hoe je kunt voorkomen dat mensen daarover struikelen. Ook plexiglazen wanden zijn een belangrijk onderwerp aangezien die nogal eens over het hoofd worden gezien, met de nodige botsingen tot gevolg. Verder komen bejegening in winkels en informatie op de website aan de orde.

Voor wie?

In Nederland wonen 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. 1,5 meter afstand inschatten is voor hen niet of nauwelijks mogelijk. Ook een geleidehond kan dit niet. Mensen met een visuele beperking willen, ook nu, zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. De tips in het document helpen niet alleen ongelukken te voorkomen bij mensen met een visuele beperking, maar ook bij ouderen en alle andere mensen.

Download de tips

De tips zijn te downloaden via deze link (pdf, 161 kB).

Bron: Oogvereniging