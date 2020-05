Onbeperkt070 daagt heel Den Haag uit tot meedenken over toegankelijkheid

“Iedereen ervaart nu beperkte bewegingsvrijheid”

Stichting Voorall gaat ondanks de coronacrisis dit jaar voor de vierde keer op zoek naar initiatieven en ideeën die Den Haag toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Het thema van dit jaar is toepasselijk: vrijheid. “Juist nu we zelf te maken hebben met een beperking in vrijheid, willen we mensen uitdagen na te denken over hoe we de toegankelijkheid in Den Haag kunnen verbeteren”, aldus Kim Hameete van Voorall. Ideeën en initiatieven die Den Haag toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte, kunnen tot en met 30 juni worden ingediend via www.onbeperkt070.nl.



Beperking van vrijheid zet aan tot meedenken

“Juist nu we zelf te maken hebben met een beperking in vrijheid, willen we mensen uitdagen na te denken over hoe we de toegankelijkheid in Den Haag kunnen verbeteren”, vertelt Kim Hameete van Voorall. “Mensen met een beperking ervaren niet dezelfde bewegingsvrijheid als mensen zonder beperking. Tijdens deze crisis blijkt maar weer hoe groot de solidariteit onder Nederlanders is. We willen daarom iedereen vragen om deze tijd te gebruiken om na te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook mensen met een beperking zich na deze crisis vrijer in de stad kunnen bewegen.Alle ideeën, initiatieven en voorbeelden van toegankelijkheid zijn welkom.”

Wekelijks verhaal van Hagenaar met beperking

Om aandacht te vragen voor de Onbeperkt070-prijs deelt Onbeperkt070 op Facebook iedere week het verhaal van een Hagenaar met een beperking, waarin wordt stilgestaan bij wat vrijheid voor hen betekent, wat de gevolgen van de coronamaatregelen voor hen zijn en welke tips zij geven om deze tijd door te komen. Wanneer het eindevenement van de Onbeperkt070-prijs plaatsvindt, is door de crisis nog niet bekend. Traditiegetrouw worden de prijzen uitgereikt in Hilton The Hague. Hameete: “We gaan eerst alle ideeën en initiatieven verzamelen en deze met de jury beoordelen. Pas als we meer zekerheid hebben over deze situatie, prikken we een datum voor het slotfeest waarbij de winnaars bekendgemaakt worden. We kijken er nu al enorm naar uit.”

Gun elkaar optimale vrijheid

Stichting Voorall roept alle Hagenaren op om initiatieven en ideeën in te sturen die de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking vergroten. Inzendingen kunnen tot en met maandag 30 juni worden ingediend via onbeperkt070@voorall.nl. Na de zomer wordt bekendgemaakt welk initiatief de Onbeperkt070-prijs wint en €7.500 ontvangt ter ondersteuning van het idee of initiatief. De runner up ontvangt de aanmoedigingsprijs met een ondersteunend bedrag van €2.500. Ook wordt er een officiële eervolle vermelding uitgereikt. Vorig jaar ging de Onbeperkt070-prijs naar het idee van de Haagse Willemsvaart om een tillift te installeren, zodat ook rolstoelgebruikers van de vaartochten gebruik kunnen maken. Ga voor meer informatie naar www.onbeperkt070.nl.

Over Voorall

Voorall is een stichting die de belangen van Hagenaars met een beperking behartigt. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.voorall.nl.

Onbeperkt070 daagt heel Den Haag uit tot meedenken over initiatieven en ideeën die Den Haag toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Foto: Voorall.

Bron: Smith Communicatie