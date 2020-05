Zwangere vrouwen met obesitas hebben een verhoogde kans op het krijgen van kinderen met ontwikkelingsproblemen

Kinderen die meer dan drie maanden te vroeg geboren worden, hebben een verhoogde kans op ontwikkelingsproblemen als hun moeder obesitas had tijdens de zwangerschap ten opzichte van te vroeg geboren kinderen van moeders met een normaal gewicht. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jelske van der Burg, werkzaam bij de afdeling Environment and Health, in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers van onder andere Harvard Medical School (Boston).

Effecten bij vroeg geboren kinderen



Wereldwijd heeft meer dan de helft van de zwangere vrouwen overgewicht (BMI > 25) of obesitas (BMI > 30) bij de start van de zwangerschap. Eerder onderzoek toonde al aan dat vrouwen met obesitas aan het begin van de zwangerschap vaker een te vroeg geboren kind krijgen (<37 weken). Te vroeg geboren kinderen hebben vanaf de geboorte veel medische zorg nodig, presteren op latere leeftijd minder goed op school en hebben vaker problemen op sociaal vlak.

Van der Burg onderzocht als eerste de relatie tussen de BMI van de moeder bij de start van de zwangerschap, en de ontwikkeling van hun drie maanden te vroeg geboren kind. Uit haar onderzoek blijkt dat kinderen van obese moeders vaker cognitieve problemen en ADHD hebben in vergelijking met de te vroeg geboren kinderen van moeders met een normaal gewicht. Van der Burg pleit in haar proefschrift dan ook voor het belang van preconceptiezorg, waarbij de obese patiënten ingelicht worden over de risico’s waaraan ze zichzelf en hun kind blootstellen en dat gewichtsreductie vóór de conceptie aangemoedigd moet worden om de gezondheid van huidige en toekomstige generaties te bevorderen.

Methode



De BMI van 1500 zwangere Amerikaanse vrouwen werd bij de start van de zwangerschap ingedeeld in drie categorieën: normaal gewicht, overgewicht en obesitas. Alle vrouwen in het onderzoek bevielen van een extreem te vroeg geboren kind (minder dan 28 weken zwangerschap). De ontwikkeling van de kinderen werd tot tienjarige leeftijd gevolgd met verschillende ontwikkelingstesten, waarbij de resultaten van de kinderen van vrouwen uit de drie BMI categorieën vergeleken werden.

Meer informatie over het proefschrift

Startdatum 15-05-2020

Tijd 13.45

Locatie Online

Titel Maternal obesity and neurodevelopmental outcomes in extremely preterm born newborns

Spreker J.W. van der Burg

Promotor prof.dr. M. Eck van der Sluijs – van de Bor, prof.dr. O. Dammann

Onderdeel Faculteit der Bètawetenschappen

Categorie Aard- en levenswetenschappen

Evenementtype Promotie

Livestream 15 mei 13:45 uur: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Bron: VU