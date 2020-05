FNV MOOI adviseert mondkapjes tijdens werken: elke foute spetter telt

Komende maandag starten de contactberoepen in de uiterlijke verzorging na 7 weken thuis te hebben gezeten met hun werkzaamheden. De overheid heeft zich begin deze week uitgesproken dat een kapper alleen mag starten als de klant vooraf een afspraak maakt en er direct bij binnenkomst een intake plaatsvindt die onder andere gaat over de gezondheid van de klant. Bij het geringste vermoeden dat de klant ziekteverschijnselen vertoont, mag hij of zij niet geholpen worden. Mondkapjes worden vanuit de overheid niet verplicht gesteld voor de contact beroepen.

Zowel de klant als de kapper

FNV MOOI constateert dat niet alle deskundigen en alle landen gelijk denken over de bijdrage van het mondkapje om de veiligheid voor jezelf en je omgeving te waarborgen. In veel landen zijn mondkapjes wel verplicht om te dragen; in Duitsland bijvoorbeeld is het verplicht een mondkapje te dragen als je het kappersvak uitoefent. In Nederland heeft de overheid vanaf 1 juni a.s. mondkapjes verplicht gesteld in het openbaar vervoer. FNV MOOI adviseert de werkenden in de uiterlijke verzorging zekerheidshalve ook mondkapjes te dragen tijdens het werk. Zowel de klant als de kapper. Het is immers ook nog niet geheel duidelijk in hoeverre iemand besmettelijk is voordat hij of ziekteverschijnselen vertoont!

Safety first is het motto, iedere foute spetter telt!

De werkgever is verplicht voor een veilige werkplek te zorgen, wij vinden dus dat hij voor mondkapjes moet zorgen. Doet hij dat niet dan kan de werknemer ze natuurlijk zelf aanschaffen en de bon bij de werkgever indienen. We kunnen ons niet voorstellen dat een werkgever een werknemer verbiedt om een mondkapje te dragen, mocht namelijk blijken dat de werknemer of de klant toch besmet is geraakt tijdens de kappersbehandeling, dan is het die werkgever die ex artikel 7:658 BW aansprakelijk gesteld kan worden.

Ook een ZZP’er is verplicht voor een veilige werkplek voor de zijn klanten te zorgen (ook die kan aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurt door zijn of haar nalatigheid).

FNV MOOI adviseert alle werkenden in het kappersvak voorlopig mondkapjes te dragen.

Bron: FNV MOOI