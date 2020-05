Statiegeldopbrengst van € 33.175,37 houdt de wereld van ouderen groot

Opbrengsten zevende statiegeldactie Dirk van den Broek gaan naar Schrijfmaatje

Samen naar het strand of een leuk museum bezoeken, is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Zeker nu met het coronavirus niet. Het Nationaal Ouderenfonds is daarom erg blij met de zevende statiegeldactie van Dirk van den Broek. De opbrengst gaat naar het programma Schrijfmaatje van het Ouderenfonds, wat waardevol contact op afstand promoot. Veel ouderen hebben verminderd contact met hun dierbaren door de effecten van corona. Een kaartje, tekening of brief in de bus is daarom nu extra waardevol.

Betrokken bij ouderen

Klanten van Dirk konden van 9 maart t/m zaterdag 18 april hun statiegeldbonnen doneren aan het Nationaal Ouderenfonds en dat leverde € 33.175,37 op. Deze opbrengst laat zien dat ook ten tijden van het coronavirus de supermarktketen en haar klanten bereid zijn ouderen te ondersteunen. Met het geld steekt het Ouderenfonds ouderen via Schrijfmaatje een extra hart onder de riem.

Marcel Huizing, directeur Dirk: “In deze bijzondere tijden moeten we voor elkaar zorgen. Ook voor onze ouderen. Ik vind het fijn dat de klanten van Dirk er ook zo over denken en hun statiegeld hebben gedoneerd. Zo zorgen we ervoor dat onze ouderen ook dat stukje contact houden met hun dierbaren.”

Bron: Nationaal Ouderenfonds