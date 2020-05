Alzheimer Nederland introduceert nieuw hulpmiddel

App ‘Dat ben ik’ helpt sociaal contact te herstellen bij mensen met dementie

Sociaal contact met mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in de huidige coronacrisis waarin fysiek contact sterk beperkt is. Maar ook zonder deze restricties kan het gebrek aan kennis bij naasten en verzorgers over gebeurtenissen, personen en details uit het verleden een barrière vormen. Om het makkelijker te maken een gesprek te starten, introduceert Alzheimer Nederland de gratis app ‘Dat ben ik’ om samen te praten en te herinneren.

De app voor de mobiele telefoon of tablet is gratis te downloaden via de App Store (iOS) of Google Play (Android). Naasten van iemand met dementie kunnen de app vullen met foto’s, video’s en herinneringen van hun geliefde. Vervolgens nodigen zij eenvoudig anderen uit die de app kunnen gebruiken als inspiratiebron voor gespreksonderwerpen. De app kan worden gebruikt in een verpleeghuis om de bewoners beter te leren kennen en is tevens een handig hulpmiddel voor medewerkers van de dagbesteding, de thuishulp, familieleden, vrienden, kennissen, buren en andere mensen die in contact staan met iemand met dementie.

Verhalen waar mensen met dementie op kunnen inhaken

De bedenker van ‘Dat ben ik’ is Robin van Otterdijk, User Experience Designer bij Proxcellence, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld in samenwerking met SAP. Het idee ontstond toen hij regelmatig zijn opa met dementie bezocht. Tijdens hun gesprekken gebruikte hij onder meer foto’s uit de tijd dat zijn opa Olympisch sporter was en in 1964 op het erepodium stond. Een prachtig gespreksonderwerp was geboren, want deze gebeurtenissen uit die tijd herinnerde opa zich als de dag van gisteren.

Robin van Otterdijk: ‘’Je weet vaak niet wat de mensen met dementie nog weten of wat ze meegemaakt hebben, dus moet je zelf met verhalen komen waarop de mensen kunnen inhaken. Via de app kan je gepersonaliseerde gespreksonderwerpen creëren aan de hand van beelden, video’s en verhalen.’’



Aan de slag met een digitaal levensalbum

Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland, geeft aan: ‘’De app ‘Dat ben ik’ roept verhalen op in plaats van vragen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en zorgt voor houvast voor verzorgers en familie. Bovendien worden op deze manier de hersenen positief geprikkeld en gestimuleerd. Het is een soort digitaal levensalbum. In coronatijd kan het voor mantelzorgers fijn zijn de app te downloaden en te vullen met herinneringen en beeldmateriaal. Het kan nu helpen tijdens het videobellen en andere vormen van contact op afstand. Ik hoop dat, als er straks weer meer mogelijk is, de app ook een fijn hulpmiddel is tijdens fysieke gesprekken.”

Frederieke Vermaas (22 jaar) gebruikt de app voor haar oma van 88 jaar die een mengvorm heeft van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer en in een verpleeghuis woont:

“Dankzij de app kan ik beter communiceren met mijn oma. Zij grijpt vaak terug naar verhalen van vroeger, waar ik weinig vanaf weet omdat deze veelal voor mijn geboorte hebben plaatsgevonden. Door het gebruiken van de app ‘Dat ben ik’ kan ik mijn oma het gevoel geven dat ik weet waar zij het over heeft. Dit versterkt niet alleen de band tussen mijn oma en mij, maar zeker ook tussen haar en de andere mensen om haar heen. Heel waardevol!’’

Gratis te downloaden via App Store en Google Play

De app ‘Dat ben ik’ is kosteloos beschikbaar via de App Store (iOS) en Google Play (Android). Meer informatie is te vinden op www.dementie.nl/dat-ben-ik.

‘Dat ben ik’ is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Proxcellence en SAP, naar het idee van Robin van Otterdijk.

Bron: Alzheimer Nederland