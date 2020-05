Sanquin neemt deel aan internationale plasma-alliantie ter ontwikkeling van een COVID-19 geneesmiddel

Sanquin heeft zich aangesloten bij een internationale plasma-alliantie met als doel antistoffen uit plasma te verwerken tot een geneesmiddel als mogelijke behandeling voor patiënten met risico op ernstige complicaties door COVID-19. Door medewerking te verlenen aan deze alliantie, hoopt Sanquin een belangrijke bijdrage te leveren aan de mogelijke ontwikkeling van dit geneesmiddel.



De internationale farmaceutische bedrijven Takeda, CSL Behring, Biotest, BPL, LFB en Octapharma hebben begin april de zogenaamde CoVIg-19 Plasma Alliantie opgericht. Intussen is deze alliantie uitgebreid tot tien mondiale en lokale plasmaverwerkende partijen, en ook organisaties buiten de plasma industrie verlenen hun steun en medewerking.

Doel

Het doel van samenwerking is om de ontwikkeling van dit potentiële geneesmiddel te versnellen, de kansen op succes te vergroten en de levering en beschikbaarheid van het potentiële geneesmiddel te vergroten als het wordt goedgekeurd. Door informatie te delen en gebruik te maken van de collectieve expertise en bestaande infrastructuur, is de overtuiging dat veel meer, veel sneller kan worden gedaan. Juist in die periode dat de druk van de pandemie vraagt om snelle actie.



De ontwikkeling van een op plasma gebaseerd geneesmiddel dat constante hoge niveaus van antilichamen tegen het nieuwe coronavirus bevat, wordt een hyperimmune globulin (H-Ig) genoemd en vereist de inzameling van plasma van donoren die genezen zijn van COVID-19, en wiens plasma antilichamen bevat die het coronavirus bestrijden. Eens verzameld, wordt dit “convalescent plasma” getransporteerd naar productiefaciliteiten waar het verder behandeld, getest en uiteindelijk verwerkt wordt tot een finaal product.



Dit H-Ig is slechts een van de vele mogelijke opties om een antwoord te bieden op de pandemie, maar het kan een van de eerste mogelijke behandelingsopties zijn voor mensen met risico op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.

Duidelijke meerwaarde

Pieter de Geus, CEO van Sanquin Plasma Products: “Ook Sanquin ziet hier duidelijke meerwaarde in. De gecombineerde kracht van dit initiatief geeft tijdswinst in het proces, iets waar patiënten alleen maar baat bij kunnen hebben. Het voordeel is dat Sanquin Plasma Products de nodige expertise heeft inzake plasmaproducten, en met de eigen kennis kan bijdragen aan bijvoorbeeld het opstellen van het klinisch protocol of het testen. Bovendien is Sanquin Bloedbank al actief bezig met het inzamelen van convalescent plasma. Daar zijn we, los van de activiteiten van de Alliantie, eerder mee begonnen zodat Erasmus MC en LUMC op onderzoeksbasis kunnen meten of een convalescente plasmatransfusie het ziektebeeld van patiënten verlicht. Omdat Sanquin dit al heeft georganiseerd, kunnen we nu ook meteen aan de CoVIg-19 Plasma Alliantie bijdragen.”



Het door Sanquin beschikbaar stellen van het schaarse convalescent plasma aan de CoVIg-19 Plasma Alliantie vereist grootschalige inzameling. Sanquin kan dit verzorgen door, in overleg met de minister van VWS, tijdelijk afnamecentra uit te breiden en meer personeel aan te trekken. Op deze manier draagt Sanquin bij aan de behandeling en de preventie van COVID-19.

Bron: Sanquin