Promotie (UvA), 12.00 u

Rik Kraan: Betere diagnostiek groeischijf-problemen bij jonge sportende kinderen

Veel kenmerken die worden toegeschreven aan een afwijking van de groeischijf zijn ook aanwezig bij gezonde (sportende en niet-sportende) kinderen. Kraan onderzocht hoe met MRI de diagnostiek naar groeischijfletsel in de arm van sportende kinderen beter kan.De groeischijf is de plaats in de lange beenderen, zoals de arm, waar het bot als het ware uitgroeit. Kraan wil zo vroeg mogelijk schade aan de groeischijf kunnen opsporen om patiënten met dergelijk letsel betere informatie te verschaffen.

Veranderingen van de groeischijf

Uit zijn onderzoek blijkt dat sporten op hoog niveau veranderingen van de groeischijf veroorzaakt die zichtbaar zijn op MRI, ook als er geen klachten zijn. Door het herdefiniëren van het normale beeld van sportende kinderen, wordt de diagnostiek bij kinderen met een verdenking op afwijkingen in de groeischijf accurater en kan schade mogelijk eerder worden opgespoord.



Daarnaast heeft Kraan technieken gevalideerd om de schade aan de groeischijf op een kwantitatieve manier uit te drukken. Dit kan de diagnostiek van groeischijfletsel verder optimaliseren en objectiveren.

Belastende sportbeoefening

Er wordt in toenemende mate geïnvesteerd in programma’s om jonge talenten op te leiden tot succesvolle sporters. Hierbij kan overbelasting ontstaan aan spieren en botten, waardoor de groeischijf beschadigd kan raken. Met de door de promovendus ontwikkelde methoden kunnen afwijkingen aan de groeischijf gedetailleerd in kaart worden gebracht, zodat belastende sportbeoefening mogelijk in een eerder stadium kan stoppen.

Bron: AmsterdamUMC