Extra aanbod gezond, vers en lekker eten voor Brabantse ziekenhuizen

Movir stelt Healthy Fridges beschikbaar ter ondersteuning personeel zorginstellingen

Medewerkers en bezoekers van Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen de gelegenheid om de gehele dag door een verse en lekkere maaltijd te nuttigen. De provincie Noord-Brabant en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir ondersteunen de plaatsing van twaalf Healthy Fridges, gezonde koelkasten met salades, poke bowls, sandwiches, shakes, noten en fruit.

Het initiatief is ontstaan tijdens de heftigste weken van de Coronacrisis, waarbij ziekenhuizen, en in het bijzonder al het medisch en verplegend personeel, op de toppen van hun kunnen moesten presteren. In al die hectiek werd duidelijk dat buiten de openingstijden van de reguliere catering (lunch, diner) personeel in beperkte mate gezond en voedzaam kon eten.

Laagdrempelig lekker, vers en gezond

Healthy Fridge is een nieuw concept om op laagdrempelige manier 24/7 lekker en gezond eten aan te bieden, afkomstig van lokale producenten. René Bink, oprichter Healthy Fridge: ‘Wij zetten vol in op lekker, vers en gezond gedurende 24 uur per dag. Wij vinden dat het even makkelijk moet zijn om een salade te kopen als een candybar. Want hoe vaak komt het wel niet voor dat je door een vergadering, werkplanning of een afspraak buiten de deur de middag- of avondcatering misloopt.’ Yoram Schwarz, directeur Movir: ‘Wij ondersteunen van oudsher al medici en vinden het in deze periode extra belangrijk om ze op de been te houden. Naast hulp op psyche-gebied past gezonde voeding zoals de Healthy Fridge hier goed bij.’

Foto: Movir

Goed voor personeel, goed voor boer

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant (landbouw): ‘Dit aanbod vanuit de provinciale werkeenheid FoodUp Brabant brengt twee dingen samen. In algemene zin is het goed dat werknemers de mogelijkheid krijgen om op hun werk zo gezond mogelijk te eten. En als landbouwgedeputeerde vind ik het mooi dat via deze weg duurzame regionale boeren en duurzame voedselproducenten een extra podium krijgen.’

De komende weken zal met Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen bekeken worden in hoeverre zij ruimte hebben voor deze uitbreiding van het cateringassortiment.

Over Movir

Bron: Movir