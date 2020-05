Bewegen op muziekritmes en metronomen verbetert de revalidatie bij MS-patiënten

MS-patiënten met motorische en cognitieve beperkingen zijn tijdens hun revalidatie minder snel vermoeid, geconcentreerder en gemotiveerder wanneer ze bewegen op het ritme van muziek. Bij intensievere revalidatie werkt het bewegen op metronomen dan weer het best. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. Lousin Moumdjian binnen de faculteit Revalidatiewetenschappen aan UHasselt en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan UGent.

Voor dit onderzoek begeleidde dr. Lousin Moumdjian (UHasselt/UGent) dertig MS-patiënten met motorische en cognitieve beperkingen tijdens revalidatiesessies. Daarnaast begeleidde ze ook een controlegroep van dertig gezonde personen. Lousin onderzocht tijdens de revalidatiesessies of mensen met MS, een ziekte waar vermoeidheid een grote rol speelt, beter revalideren wanneer er gebruikt wordt gemaakt van muziek en metronomen tijdens de revalidatie. “We wilden weten of er een positief effect is op de revalidatie van MS-patiënten wanneer ze synchroniseren op het ritme en de beats van de muziek en of er een verschil is wanneer patiënten zouden revalideren in stilte of op basis van metronomen”, legt Lousin uit.



Muziek, metronomen en stilte

Tijdens vier sessies liet Lousin de deelnemers wandeloefeningen uitvoeren. Deze gebeurden afwisselend in stilte, op muziek en met gebruik van metronomen die het tempo aangaven. De deelnemers werden gevraagd om te synchroniseren op de verschillende tempo’s van de muziek en de metronomen. Tijdens de eerste sessie gedurende drie minuten, tijdens de laatste sessie gedurende 12 minuten. Hierbij werd steeds de vermoeidheid van de deelnemers geanalyseerd en werd er gekeken naar hoe goed de deelnemers konden blijven synchroniseren op het ritme van de muziek en de metronomen.

De deelnemers wandelden tijdens iedere revalidatieoefening op een hoger tempo dan hun normale snelheid, waardoor zij zich niet alleen motorisch meer moesten inspannen, maar ook cognitief meer prikkels kregen te verwerken. Verder werd er ook gepeild naar de ervaring bij de deelnemers. Tijdens welke revalidatie waren zij het meest gemotiveerd?

Ritme helpt bij de revalidatie

Uit het onderzoek blijkt dat zowel muziek als metronomen een beter effect hebben op de revalidatie dan wanneer deze in stilte gebeurt. “Maar bij het gebruik van muziek waren de voordelen nog groter dan bij het gebruik van metronomen”, zegt Lousin. De synchronisatie op muziekritmes bleek het meest efficiënt. Zo synchroniseerden MS-patiënten tijdens het wandelen makkelijker op het ritme van de muziek dan op het ritme van metronomen en konden ze het verhoogde, ritmische tempo van de muziekbeat langer volhouden (gemiddeld 9min) dan dat van de metronomen (gemiddeld 6min). “Deelnemers waren dus geconcentreerder tijdens de muziektherapie en achteraf gaven ze ook aan dat de muziek hen meer motiveerde én dat ze zich minder vermoeid voelden,” zegt Lousin.



“We lieten de deelnemers 2 tot 10 procent sneller wandelen dan hun normale tempo. Muziek werkte het beste tijdens de versnellingen van 2 tot 8 procent. Bij tien procent werkten de metronomen dan weer beter om de deelnemers te laten synchroniseren op het ritme”, zegt Lousin. “Maar de deelnemers voelden zich achteraf ook op het meest intensieve niveau van tien procent minder vermoeid wanneer de oefeningen op muziek plaatsvonden. Dat zijn interessante resultaten waar therapeuten zeker verder mee aan de slag kunnen om concrete trainingsprogramma’s uit te werken. Het is zoals altijd ook aan fysiotherapeuten om de intensiteit van de revalidatie te bepalen.”



Online doctoraatsverdediging

Door de coronamaatregelen verdedigde Lousin haar doctoraat aan UHasselt en UGent tijdens een online presentatie. Zo een honderdtal onderzoekers, deelnemers en kennissen van over 23 verschillende landen volgden de verdediging. “Een hele ervaring”, lacht Lousin. “Plots werd ik ondergedompeld in een online wereld met teaservideo’s, camera’s die op je gericht zijn en een snelcursus digitale communicatie. Het was dan ook hartverwarmend om te zien dat zo veel mensen vanuit hun woonkamer inbelden om mijn verdediging live te kunnen maken. Door het feit dat ik mijn presentatie online moest verdedigen, konden nu ook heel wat mensen meevolgen die er anders niet bij hadden kunnen zijn. Dat maakte alles nog specialer en unieker. Natuurlijk hoop ik dit najaar wel in het echt met iedereen dit doctoraat te kunnen vieren.”

Dit onderzoek kon rekenen op financiële steun van BOF en Methusalem-beurs.

Foto: dr. Lousin Moumdjian tijdens haar online doctoraatsverdediging

Bron: UHasselt/UGent