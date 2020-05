Vrijdag in Meldpunt: De lange weg na ontslag van IC



Wie de intensive care mag verlaten na corona heeft niet alleen fysiek, maar ook mentaal nog een lange weg van herstel te gaan. En dat laatste geldt ook voor de familie van de patiënt. Hierover gaat de uitzending van Meldpunt op vrijdag 15 mei om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.



Freddy van Schaik (58) neemt als hij begint te hoesten geen enkel risico. Zijn vrouw heeft zware astma en dus mag zij onder geen beding corona oplopen. Als hij zich meldt op de huisartsenpost van het ziekenhuis gaan meteen alle alarmbellen af. Freddy moet direct naar de IC en ligt voordat hij het weet in coma aan de beademing. Deze strijd duurt drie weken, maar hij herstelt. Thuisgekomen volgt het volgende gevecht; dat van verder herstel, zowel fysiek als mentaal. Dat laatste geldt ook voor zijn familie.



Tobias Schmitz ligt twee jaar geleden op de IC voor zeven weken met de gevolgen van zware griep. In oktober 2019 toonden we in Meldpunt zijn verhaal. Tobias verliest op de IC twintig kilo en kan nadien amper zijn armen optillen. De ziekteverschijnselen van toen komen veel overeen met die van corona. We spreken hem opnieuw. Hij vertelt ook over de psychische kant van zijn revalidatie. Tobias kampte met paniekaanallen, nachtmerries, moest veel huilen en trilde. Vermoedelijk leed hij aan PICS, het Post IC Syndroom.



Over de heftige gevolgen van een wekenlange IC-opname praten we door met Marianne Brackel van IC Connect, de patiëntenorganisatie voor (voormalige) IC-patiënten. En trauma-psycholoog Herman de Mönnink vertelt over een methode om de IC-opname en het ziekteproces te verwerken.





Pensioenzorg



Verder gaat Meldpunt over de zorgen rond pensioenen. Micaela Deden (70) heeft het niet breed en is bang dat de coronacrisis tot pensioenkortingen gaat leiden. MAX Ombudsman Rogier de Haan praat ons bij over de stand van zaken rond de pensioenen.



