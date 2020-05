Sanquin extra open vanwege plasma genezen coronapatiënten Sanquin Bloedvoorziening gaat de komende weken op een aantal locaties op zaterdag en Hemelvaartsdag open, om de extra noodzaak rondom het inzamelen van plasma van genezen coronapatiënten op een verantwoorde manier vorm te kunnen geven. De Bloedbank kan op het moment minder bloed en plasma tegelijk afnemen vanwege de vereisten rondom het houden van anderhalve meter afstand. Aankomende zaterdag kunnen donors terecht in Zwolle, Groningen, Doetinchem, Enschede, Eindhoven, Tilburg, Gouda en Den Bosch. Op Hemelvaartsdag is de Bloedbank in Den Haag, Breda, Hoorn, Delft, Rotterdam-Centrum en Amsterdam Valkenburgerstraat geopend voor opgeroepen donors.

De verruimde openingstijden zijn een direct gevolg van de maatregelen die Sanquin vanwege de coronacrisis moet nemen. Sanquin-woordvoerder Marloes Metaal: “Door de eisen met betrekking tot corona, kunnen onze locaties maar op halve kracht draaien. Dat komt omdat stoelen niet naast elkaar bezet mogen worden. Tegelijkertijd is er de noodzaak om veel extra plasma in te zamelen van genezen coronapatiënten. De antistoffen die zij hebben aangemaakt, kunnen mogelijk worden gebruikt bij behandeling en preventie van COVID-19. Daarom is nu besloten om een aantal vestigingen ook buiten de reguliere openingstijden te openen.”

Plasma

In bloedplasma, dat mensen doneren, zitten belangrijke stoffen waar medicijnen van gemaakt kunnen worden. Daaruit is nu de noodzaak ontstaan om plasma in te zamelen van genezen coronapatiënten. De antistoffen die deze donors hebben ontwikkeld, kunnen mogelijk gebruikt worden voor de behandeling van mensen die nu corona hebben, of preventief ingezet worden bij kwetsbare groepen. “Er wordt onderzoek gedaan naar de werking van plasma met antistoffen bij zieke patiënten, en tegelijkertijd via een internationale samenwerking naar het inzetten van een concentraat van antistoffen. Daarvoor krijgen we duizenden extra donors langs, wat natuurlijk fantastisch is. Die moeten echter wel op een veilige manier kunnen doneren.”

Naast plasma, is Sanquin er ook verantwoordelijk voor dat ziekenhuizen over voldoende bloed kunnen beschikken. Bloed is een kort houdbaar product, en de voorraad daarvan moet daarom constant aangevuld worden. Metaal: “Je kan daarom geen grote voorraad bloed aanleggen. Dat betekent dat we in deze coronatijden een groot beroep doen op onze donors om, als ze worden opgeroepen en niet ziek zijn, daadwerkelijk te komen. We merken dat de vraag van de ziekenhuizen naar bloed weer stijgt, dus onze afname moet ook weer stijgen. Dat kan onder andere door deze verruimde openingstijden.”





Bron: Sanquin