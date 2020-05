Geestelijk verzorgers: hoopgevers in vreugde en verdriet

Een verhalenboek over het werk van geestelijk verzorgers. ’s Heeren Loo publiceert dit boek op 19 mei 2020; in een tijd waarin iedereen hoop kan gebruiken. Want als ons leven wordt verstoord door corona, ziekte, eenzaamheid en dood, dan zoeken mensen houvast. Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol bij zingevingsvragen van mensen met een verstandelijke beperking. De verhalen van de geestelijk verzorgers en een aantal verwanten zijn opgetekend en voor iedereen te lezen in de digitale versie van het verhalenboek.



ZIEL-zorg

Wat is een goed leven? Over deze vraag zijn de geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo dagelijks in gesprek met cliënten, hun verwanten en onze medewerkers. De basis voor het werk van de geestelijk verzorgers ligt in hun kwaliteitskader geestelijk verzorging. De toegevoegde waarde van geestelijke verzorging wordt hierin beschreven aan de hand ZIEL-zorg. ZIEL staat voor Zingeving, Identiteit, Ethiek en Levensbeschouwing. Gedurende een jaar hebben we verhalen verzameld binnen ’s Heeren Loo. Over thema’s die een grote rol (kunnen) spelen in het leven van cliënten en verwanten:

• Liefde en vriendschap• Pijn en verdriet• Rouwen en de dood• Keuzes maken• Verwachtingen en teleurstellingen• Geloof en hoop



Een vrijplaats

Cliënten, verwanten en medewerkers kunnen hierover praten met de geestelijk verzorgers, die een unieke rol binnen ’s Heeren Loo hebben. Zij zijn een vrijplaats voor cliënten, verwanten en medewerkers. Een vader omschreef het werk van de geestelijk verzorgers heel treffend: ‘De geestelijk verzorgers zijn vaak in staat woorden te geven aan ervaringen, gevoelens en emoties van anderen, aan onderwerpen die voor een mens soms moeilijk betekenisvol te verwoorden zijn. En ze zijn vertalers van vraagstukken waar cliënten of hun naasten mee worstelen.’

Bron: ’s Heeren Loo