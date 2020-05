FNV: Veel zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd

Er is nog steeds geen richtlijn waarin staat dat elke zorgprofessional recht heeft op persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit ondanks de toezegging hiertoe van minister Van Rijn op 7 mei. Gevolg is, dat veel werkgevers hun zorgmedewerkers niet van beschermingsmiddelen voorzien wanneer die erom vragen. Uit een korte poll van FNV Zorg & Welzijn onder 1.357 zorgwerknemers blijkt dat in de verpleeghuizen en thuiszorg 60% van het personeel nog steeds niet beschermd aan het werk kan. Ook in de ziekenhuizen krijgt één op de drie werknemers nog steeds geen beschermingsmiddelen en in de kraamzorg geldt dat voor één op de zes.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert. Werkgevers verschuilen zich achter de nog steeds onduidelijke richtlijnen van het RIVM. Minister Van Rijn moet zijn toezegging waarmaken voor een richtlijn die iedere zorgmedewerker veiligheid biedt. Elke verloren dag is er één teveel. Ik ga daar nogmaals op hameren als ik dinsdag bestuurlijk overleg met hem heb.’

Vooral niet-verplegend personeel onbeschermd

Uit de reacties van de poll blijkt dat het in de ziekenhuizen vooral om verplegend personeel op niet-besmette afdelingen gaat, waar ze geen anderhalve meter tot hun patiënten kunnen bewaren. Zo zegt één medewerker: ‘Ik maak hartecho’s. Het gezicht van de patiënt is 50 cm van mijn gezicht af en ik moet ze in mijn gezicht laten blazen. Ik ben ondertussen al vaak in mijn gezicht gehoest. De triage vooraf is niet waterdicht.’ Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer er om vraagt. De Brancheorganisatie Geboortezorg gaf afgelopen donderdag in een overleg met de vakbonden nog letterlijk aan geen materiaal preventief beschikbaar te stellen, zolang de richtlijn nog niet officieel is.

Recht zonder beoordeling van werkgever

In de verpleeghuizen lijken de regels vooral per werkgever heel wisselend te zijn. Waar in het ene verpleeghuis al het personeel en van corona-verdachte patiënten al het beschermingsmateriaal krijgen dat ze nodig achten, moeten werknemers in een ander verpleeghuis zelf schorten, handschoenen en mondkapjes aanschaffen. Jong: ’En dat is precies de reden dat de FNV zo snel mogelijk wil dat de afspraak van 7 mei wordt doorgevoerd in een richtlijn: het recht van werknemers in de zorg om persoonlijk beschermingsmateriaal te krijgen, zonder extra beoordeling door de werkgever. En dat geldt voor alle zorgmedewerkers. Of ze nu werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg of thuiszorg. De kosten worden vergoed door de overheid, dus dat is geen reden om het niet te doen.’

Financiële waardering

Daarnaast gaat de FNV dinsdag ook weer de waardering van mensen in de zorg aan de orde stellen. ‘We denken aan een eenmalige bonus op korte termijn, maar ook beter loon en arbeidsvoorwaarden op de langere termijn. Dat is noodzakelijk om extra personeel aan te trekken. Inmiddels horen we steeds meer signalen van zorginstellingen die financiële tekorten verwachten. Die lopen inmiddels in de miljarden op. Dat tekort mag op geen enkele manier worden gebruikt om de zorgmedewerkers de financiële waardering die hen toekomt te onthouden’, aldus Jong.

Bron: FNV Zorg & Welzijn