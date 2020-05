Hersenontwikkeling van foetus tot volwassene

De nieuwste wetenschappelijke inzichten

Dr. Marcia Goddard neemt je in Brein in aanbouw mee op een chronologische reis door het brein. Van baby tot basisschool, van puberbrein tot volwassen verstand; ons brein dragen we altijd met ons mee.

De Nederlandse neurowetenschapper legt op humoristische en toegankelijke manier de wetenschap achter de ontwikkeling van ons brein uit. Voor het antwoord op vragen over hersenontwikkeling – bijvoorbeeld wordt mijn kind slimmer als het naar klassieke muziek luistert –, dook Marcia Goddard de wetenschap in.

Brein in aanbouw geeft je inzicht

Dit boek geeft je een inkijkje in de relatie tussen wat er gebeurt in de ontwikkelende hersenen en hoe zich dat vertaalt naar gedrag. Zeker in deze periode, waarin ouders hun kinderen 24/7 om zich heen hebben, geeft dit boek antwoord op de vragen waar ouders mee rondlopen.

– Marcia is veelgevraagd spreker op het gebied van hersenontwikkeling en gedrag bij events, radio en televisie.



Laat je verrassen en verbazen door je eigen hersenen!