Maurice van den Bosch nieuwe voorzitter Santeon

Santeon heeft een nieuwe voorzitter: prof. dr. Maurice van den Bosch, tevens bestuursvoorzitter van OLVG in Amsterdam. Van den Bosch nam op 15 mei jl. de bestuursfunctie over van Douwe Biesma, bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Biesma legt na ruim drie jaar het voorzitterschap van Santeon neer; hij wordt op 1 juli a.s. bestuursvoorzitter van het LUMC.

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke, open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. Pieter de Bey is directeur van Santeon, en werkt nauw samen met de voorzitter, de andere bestuursleden en de ziekenhuisprofessionals aan de doelstellingen van Santeon.

Douwe Biesma:

“Terugkijkend op tien jaar betrokkenheid bij Santeon, waarvan ruim drie jaar als voorzitter, zie ik dat zeven ziekenhuizen samen mooie stappen hebben gezet op weg naar nóg betere medische zorg in Nederland. Zo werken we inmiddels voor veertien verschillende aandoeningen aan betere zorg op basis van uitkomsten. Dit jaar maken we de sprong om zorguitkomsten ook beschikbaar te maken voor patiënten; goed vindbaar, begrijpelijk én op maat. Dit staat in Nederland nog in de kinderschoenen, terwijl het essentieel is voor patiënten en zorgverleners om samen te kunnen beslissen over de beste zorg voor ieder individu. Met vertrouwen zie ik uit naar hoe Santeon dit én andere verbeterinitiatieven in de komende jaren verder gaat brengen.”

Maurice van den Bosch:

“De afgelopen tien jaar hebben de Santeon ziekenhuizen veel van elkaar kunnen leren. Door samen data te verzamelen en hier lering uit te trekken, is de zorg voor groepen patiënten verbeterd. We zijn nu klaar voor een nieuwe fase waarin de individuele wens van de patiënt belangrijker wordt. Iedere patiënt heeft een eigen verhaal. Door data hierover slim digitaal te verzamelen, en te koppelen aan de kennis en kunde van onze artsen en verpleegkundigen, kunnen we nog beter het gesprek met de patiënt aangaan. Ik zie het als een mooie uitdaging om dit proces te begeleiden en samen met de topklinische Santeon ziekenhuizen de zorg voor onze patiënten nog verder te verbeteren.”

Bron: Santeon