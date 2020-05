Week van de Schildklier start met webinar 2020

Op maandag 25 mei a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseert Schildklier Organisatie Nederland (SON) een webinar over het instellen op schildklierhormoon (levothyroxine) bij een te traag werkende schildklier. Voor iedereen die geen of een slecht werkende schildklier heeft. Webinardeelnemers kunnen vooraf en tijdens het webinar vragen insturen en ontvangen de digitale folder ‘Optimaal instellen’. U kunt u hier aanmelden.

Het webinar maakt deel uit van de Week van de Schildklier, die van 25 t/m 29 mei plaatsvindt. Naast het webinar is er op twee avonden online jongerencontact en kunt u alle dagen bij de Schildkliertelefoon (085 300 1800) terecht, ook ‘s avonds.

Instellen op schildklierhormoon luistert nauw



Instellen op levothyroxine bij een te trage schildklier (hypothyreoïdie) is maatwerk. Inzicht in het proces van instellen kan patiënten helpen om te komen tot een voor hem/haar zo optimaal mogelijke dosering en daarmee zo min mogelijk klachten. Bij veel patiënten is niet bekend dat een kleine aanpassing van de dosering (fijn-instellen) een wereld van verschil kan maken voor de kwaliteit van leven. Het proces luistert dus nauw, vraagt inzicht van de patiënt en een goede samenwerking tussen arts en patiënt.

Wat kunt u verwachten bij het webinar?



In dit webinar gaat dr. Charlotte van Noord, internist-endocrinoloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, in op het proces van instellen op schildkliermedicatie en hoe je tot een optimaal resultaat kunt komen. Dominika Tulp heeft als schildklierpatiënte ruime ervaring met de behandeling met levothyroxine en vertelt hoe zij hiermee omgaat.

In het webinar komen vragen aan de orde als:

• waarom is de schildklier zo belangrijk?

• wat maakt schildkliermedicatie bijzonder?

• hoe krijg jij de juiste instelling voor jóu?

• do’s and don’ts