Aleid van de Kreeke: Alzheimer vast te stellen via het oog

De ziekte van Alzheimer kenmerkt zich onder andere door eiwitstapeling, vaatveranderingen en krimp van de hersenen. Dit proces vindt al vele jaren voor het ontwikkelen van klachten plaats. Om dit vast te stellen zijn dure en belastende onderzoeken nodig. Van de Kreeke onderzocht of dit ook via het oog kan.

Oog lijkt sterk op hersenen

Het oog, en met name het netvlies, lijkt namelijk sterk op de hersenen. Het heeft een directe verbinding met de hersenen via de oogzenuw. Mogelijk kunnen afwijkingen in de hersenen van patiënten met alzheimer ook gevonden worden in het netvlies.

Er zijn al technieken binnen de oogheelkunde die dergelijke veranderingen van het netvlies kunnen meten. Deze werken met licht en zijn makkelijk, snel en goedkoop toe te passen.

Helaas bleek uit dit onderzoek dat deze technieken niet goed in staat waren om mensen met de ziekte van Alzheimer te onderscheiden van gezonde mensen.

Van de Kreeke zag wel dat bij mensen in het voorstadium van de ziekte van Alzheimer (dus nog geen klachten, maar wel de typische veranderingen in de hersenen) een hogere vaatdichtheid in het netvlies werd gemeten. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een gemakkelijke en goedkope methode om mensen in een voorstadium van alzheimer te herkennen.



Bron: VU