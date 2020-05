Ex-coronapatiënt fietst 80 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek

Vol verwachting wordt naar hem uitgekeken, op 24 mei aanstaande. Dan fietst de 49-jarige Oscar Ellerbrak van het St. Jans Gasthuis in Weert naar het Radboudumc in Nijmegen. Dezelfde rit die hij zeven weken daarvoor maakte per ambulance, omdat zijn gezondheid door een coronabesmetting ernstig was verslechterd. Met die tachtig kilometer wil hij geld inzamelen voor onderzoek naar het Covid-19-virus.

‘Het is een geweldige prestatie,’ zegt Marieke Kokkeler, relatiebeheerder van het Radboud Fonds. ‘Op 15 april is Oscar pas ontslagen uit het ziekenhuis. Enkele dagen daarvoor liep hij nog met een rollator. Maar hij is serieus aan het trainen om deze prestatie neer te kunnen zetten. Daarvan zijn wij echt onder de indruk.’



Dankbaar

Ellerbrak was juist onder de indruk van het personeel in beide ziekenhuizen waar hij heeft gelegen. ‘Ik voel me zo dankbaar. Al die mensen die voor me hebben gezorgd, die maaltijden verzorgden, de boel schoonmaakten, psychische hulp boden. Dat is een fijne herinnering.’

Geen fijne herinnering was de rit per ambulance van het St. Jans Gasthuis naar het Radboudumc. ‘Ik ben toen erg bang geweest dat ik op de IC zou belanden. Zeker toen ik steeds meer zuurstof nodig had. Mijn angst was dat het verschrikkelijk mis zou gaan.’



Belangrijk onderzoek

In Nijmegen werd bij hem een nieuw medicijn getest. Met een positief resultaat: binnen een paar dagen knapte hij op. Toen hij thuiskwam ging hij nadenken over wat er allemaal was gebeurd. Hij besefte hoe belangrijk het onderzoek naar corona is. Naar het virus, naar nieuwe medicijnen. ‘Ik besloot dat ik iets terug wilde doen. Ik ga daarom van Weert naar Nijmegen fietsen om geld op te halen voor het onderzoek. Precies zeven weken nadat ik die rit met de ambulance maakte. Of dat niet te snel is? Mijn fysiotherapeut zou het fijner vinden als ik het in augustus doe,’ lacht de enthousiaste Ellerbrak. ‘Maar het is geen wedstrijd en word ik begeleid door twee fietsmaatjes. Bovendien wil ik graag nú iets terugdoen voor de ziekenhuizen die mij zo geweldig hebben geholpen.’

Wil je Oscar volgen of steunen? Kijk dan op www.fietsenisbeterdancorona.nl.

Bron: Radboudumc