5,3% medicijngebruikers koos ander verzekeraarsconcern

Rond de jaarwisseling 2019-2020 wisselden 5,3% van de medicijngebruikers van verzekeraarsconcern. Dat percentage is gelijk aan dat rond de jaarwisseling van een jaar eerder. De dominantie van de grootste regionale zorgverzekeraars nam over het algemeen ook dit jaar licht af. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Binnen het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel mogen verzekerden alleen rond de jaarwisseling een andere zorgverzekeraar kiezen. Van de bijna 7,5 miljoen geneesmiddelgebruikers die de SFK in het eerste kwartaal van 2020 telde, maakten bijna 400.000 – 5,3% – van die mogelijkheid gebruik. Voor hen stuurden de apotheken de declaraties van de farmaceutische zorg in het eerste kwartaal van dit jaar naar een ander verzekeraarsconcern dan de laatste declaratie in 2019.

Vektis noemde in de recent gepubliceerde Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2020 een overstappercentage van 6,5%, maar daarin zijn ook de overstappers meegeteld die binnen een concern van verzekeraar wisselen. De SFK telde overstappers die van concern veranderen, omdat concerns voor apothekers van meer belang zijn. Vooral op dat niveau maken zij contractaf- spraken.

Het hoogste aandeel overstappers komt voor bij de 28-jarigen: 11,1%. Naarmate de leeftijd vordert veranderen steeds minder mensen van zorgverzekeraar. Van de mensen ouder dan 70 is dat gemiddeld minder dan 2,5%.

CZ EN DSW

Met een marktaandeel van 27,3% is Zilveren Kruis ook in 2020 landelijk het meest populaire verzekeraarsconcern onder geneesmiddelgebruikers, gevolgd door VGZ met 23,7%. Van de vier grote concerns zag alleen CZ het marktaandeel in 2020 toenemen: met 1,2%-punt tot 21,6%. Menzis, tot slot, komt uit op een aandeel van 13,0%.

Regionaal zijn vrijwel nog altijd de vroegere ziekenfondsen te herkennen in de dominante zorgverzekeraar waarin ze zijn opgegaan. In Friesland heeft Zilveren Kruis, dankzij de overname van verzekeraar De Friesland, het grootste regionale marktaandeel, namelijk 73%. In alle regio’s daalde het aandeel van de marktleider, behalve in de regio’s waar CZ dominant is en in één waarin DSW dat is. In de regio Haaglanden is de dominantie van CZ met een aandeel van 24% landelijk gezien het kleinst.







Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen