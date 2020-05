Aidsactivist prinses Mabel vraagt aandacht voor mensen met hiv die wereldwijd acute hulp nodig hebben

Benefiet AmsterdamDiner lanceert ontbijtactie voor corona/hiv-noodfonds

Het 28e benefiet AmsterdamDiner is door corona niet mogelijk, maar de aidsbestrijding moet wél doorgaan. Door lockdown-maatregelen hebben veel mensen met hiv in de wereld niet langer toegang tot levensreddende hiv-medicijnen. Hulp is acuut nodig. Daarom lanceert het gala vandaag het AmsterdamOntbijt, een uitgebreid ontbijt in samenwerking met restaurant RIJKS®. De opbrengst van de actie komt ten goede aan het corona/hiv-noodfonds van Aidsfonds. Prinses Mabel, aidsactiviste, benadrukte bij de presentatie van het ontbijt hoe belangrijk het is om de strijd tegen aids juist nu voort te zetten.

“Elke epidemie, of het nu corona is of hiv, raakt de meest kwetsbaren in de samenleving. Mensen met hiv wereldwijd worden extra hard getroffen omdat ze geen toegang meer hebben tot hun levensreddende medicijnen. De verwachting is dat het aantal nieuwe hiv-infecties en het aantal aidsdoden schrikbarend zal toenemen, dat zet de strijd tegen aids jaren terug”, zei prinses Mabel bij de lancering van de actie.

Na het statement van Prinses Mabel legden chef-kok Joris Bijdendijk van restaurant RIJKS® en directeur van de Amsterdam Dinner Foundation Brandon O’Dell samen met haar de laatste hand aan een voorbeeld van het AmsterdamOntbijt.

Have breakfast – make a difference

Verras een van je liefsten of verwen jezelf met een uitgebreid sterrenontbijt à €47,50 van de hand van top-chef Joris Bijdendijk. Van elk verkocht ontbijt gaat €25 naar het corona/hiv-noodfonds van Aidsfonds. Vanaf 26 mei is online reserveren hier mogelijk Op 6 of 7 juni kan het ontbijt persoonlijk bij het restaurant worden opgehaald. Geheel in de sprankelende sfeer van het AmsterdamDiner krijgt iedereen die een ontbijt bestelt exclusief toegang tot online video’s van artiesten Jeangu Macrooy, Rufus Wrainwright, Maggie MacNeal, Maaike Ouboter en het Zuid-Afrikaanse Ndlovu Choir. Met een speciale loterij maken deelnemers aan de actie daarnaast kans op allerlei prijzen. Benefietgala het AmsterdamDiner is in 1992 tijdens het dieptepunt van de hiv-epidemie in Amsterdam geïnitieerd om samen te werken aan een wereld zonder aids. Sindsdien is het uitgegroeid tot een gewaardeerd liefdadigheidsdiner, vooral door de combinatie van uitvoerige aandacht voor de aidsbestrijding en een wervelend avondprogramma vol entertainment.



Corona-noodfonds Aidsfonds : mogelijk half miljoen meer aidsdoden

Nu corona en hiv elkaar treffen, strijden we wereldwijd tegen twee epidemieën tegelijk. Het kan leiden tot veel nieuwe hiv-infecties en aidsdoden. De beperkende maatregelen die worden opgelegd om corona-besmetting te vermijden, hebben in veel Afrikaanse landen maar ook op andere plekken, grote gevolgen voor mensen met hiv. Veel van hen zitten hierdoor bijvoorbeeld zonder hun levensreddende hiv-medicijnen of eten dat nodig is om de hiv-remmers te laten werken. UNAIDS en de wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben berekend dat er mogelijk een half miljoen meer mensen komen te overlijden aan aids als er nu geen actie ondernomen wordt. Daarom steunt AmsterdamDiner het corona-noodfonds van Aidsfonds. Daarmee worden hiv-remmers bij mensen thuis bezorgd; worden kinderen met hiv en hun families voorzien van voedselpakketten en krijgen lokale zorgmedewerkers mondkapjes en zeep om zich te beschermen.