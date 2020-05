Kitty van Weezenbeek vertrekt als directeur bij KNCV Tuberculosefonds

Nieuwe topfunctie in AMR-bestrijding bij de WHO ‘geweldige uitdaging’



Kitty van Weezenbeek heeft afscheid genomen als directeur van KNCV Tuberculosefonds. Na deze functie zeven jaar te hebben bekleed, vervolgt ze haar indrukwekkende loopbaan als directeur surveillance, preventie en controle van antimicrobiële resistentie (AMR) bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Van Weezenbeek: “Ik vind het fantastisch dat ik ruim 30 jaar ervaring met de bestrijding van (multi)resistente tuberculose nu voort kan zetten in de bredere context van antibioticaresistentie: dat gaat ons allemaal aan, zowel arme(re) als rijke landen!”



Van Weezenbeek begon haar carrière als tuberculosearts in Nederland en specialiseerde zich in resistente tuberculose (TBC). Van de 10 miljoen mensen die jaarlijks getroffen worden door TBC, hebben een half miljoen mensen een resistente vorm. Van alle TBC-patiënten, komen er wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen te overlijden. Onnodig, want met een juiste behandeling is TBC te genezen. Van Weezenbeeks internationale kennis en ervaring op dit gebied, alsmede haar jarenlange deelname in relevante internationale overlegorganen, zijn vanzelfsprekend van groot belang in haar nieuwe functie bij de WHO.



“Geweldige uitdaging”

Het gebied van antimicrobiële resistentie is echter nog veel breder en omvat naast de menselijke gezondheid onder meer landbouw en veeteelt. Van Weezenbeek: “Mijn belangrijkste doel is om mondiaal bij te dragen aan de surveillance, preventie, diagnose en behandeling van AMR en landen te assisteren bij de ontwikkeling en implementatie van nationale AMR-actieplannen. Daarbij is onderzoek essentieel: Meten is weten. Er moet op alle gebieden ontzettend veel gebeuren en ik zie dat als een geweldige uitdaging.”



Een verhuizing van Leiderdorp naar Genève vormde in deze tijd van COVID-19 een uitdaging, maar op 31 mei reist Van Weezenbeek af naar Zwitserland. Bij het Tuberculosefonds kon zij evenmin persoonlijk afscheid nemen van haar collega’s, die ze in een roerige tijd achterlaat. Het coronavirus veroorzaakt direct en indirect nog veel meer TBC-sterfgevallen, waardoor de organisatie eerder deze maand de noodklok luidde. Van Weezenbeek: “Steun voor de strijd tegen TBC blijft onverminderd belangrijk, juist in een tijd dat gezondheidszorg werelwijd door COVID-19 wordt belast en ondermijnd. Ik hoop dan ook dat alle COVID-19 steun indirect ook de minder zichtbare maar veel dodelijkere TBC-epidemie ten goede komt.”





Mustapha Gidado interim-directeur

Het Tuberculosefonds werkt in 11 landen en de experts gelden wereldwijd als dé specialisten op het gebied van TBC-bestrijding. Mustapha Gidado volgt Van Weezenbeek op als interim-directeur. Onder zijn leiding zet de organisatie zich in voor de strijd tegen TBC, het verminderen van de impact van de COVID-19-pandemie op TBC en het ondersteunen van alle inspanningen tegen COVID-19. Het Tuberculosefonds deelt daarvoor TBC-ervaring en -expertise op het gebied van surveillance, contactonderzoek, infectiepreventie en -bestrijding en maatregelen voor stigmareductie. Gidado: “Het is tijd om de middelen en expertise van beide ziekten te benutten en we mogen de kwetsbare groepen nooit vergeten.”



Gidado was eerder directeur van het door het Tuberculosefonds geleide en door USAID gefinancierde Challenge TB-project (2015 – 2020), dat internationaal aanzienlijk heeft bijgedragen aan de versterking van TBC-programma’s en -diensten, waaronder capaciteitsopbouw voor nationale en lokale organisaties voor optimale implementatie en opschaling van geschikte TBC-interventies.



Gidado: “Ik vind het een eer om nu Kitty’s werk voort te zetten. Ik bewonder haar leiderschap en haar enorme strijdvaardigheid. Daarmee heeft ze velen in de TBC-bestrijding geïnspireerd en ik weet zeker dat ze dat ook in de AMR-bestrijding zal doen. Ik wens haar persoonlijk en namens het Tuberculosefonds veel succes in haar nieuwe functie.”

Bron: KNCV Tuberculosefonds