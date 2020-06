Saxenburgh versoepelt bezoekregeling in alle ouderenzorglocaties

Volgende stap na succesvolle landelijke pilot

De pilot bij Marsch Kruserbrink is goed verlopen. Daarom heeft Saxenburgh met ingang van 28 mei de bezoekregeling in alle negen ouderenzorglocaties versoepeld. Onder voorwaarden mag elke bewoner één vaste bezoeker ontvangen.

Vanwege de coronacrisis konden familie en bewoners al wekenlang geen persoonlijk contact hebben. Met de versoepeling is er weer zicht op betere tijden.

Erg blij mee

“Bewoners en familie zijn er erg blij mee,” zegt Jorinde van Faassen, wijkmanager van Marsch Kruserbrink. Dit is één van de ouderenzorglocaties in Nederland die meededen aan de pilot voor versoepeling van bezoek. “Het geeft bewoners en familie weer hoop, perspectief. Ook al zijn de mogelijkheden nog beperkt, dat vinden ze niet erg, het geeft hen rust, ze weten weer waar ze aan toe zijn.”

Saxenburgh heeft donderdag 28 mei de deur voor bezoekers weer op een kier kunnen zetten in alle negen ouderenzorglocaties in Ommen, Hardenberg, Gramsbergen en Coevorden. Rita Hunse, manager ouderenzorg van Saxenburgh hierover: “De pilot bij Marsch Kruserbrink is goed verlopen bij ons. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Het belangrijkste dilemma blijft steeds om een goede balans te vinden tussen enerzijds het welzijn van de bewoners en anderzijds hun veiligheid.” In totaal gaat het om zo’n 500 bewoners waar een bezoekregeling voor georganiseerd moet worden.

Voorwaarden

De versoepeling betekent, dat bezoekers zich wel aan strikte voorwaarden moeten houden. Zij mogen geen klachten hebben van verkoudheid en koorts, er mag wekelijks slechts één vaste bezoeker per bewoner een uur komen, de kus of knuffel blijft op afstand omdat de 1,5 meter regel ook hier van kracht van blijft en het dragen van een neusmondmasker bij bezoek aan een bewoner van een psychogeriatrische afdeling is noodzakelijk.

In plaats van een bezoekje binnen, mag de bewoner ook een uurtje mee naar buiten voor een wandeling in de omgeving.

Mevrouw Valk uit Hardenberg heeft de afgelopen periode drie keer een bezoek kunnen brengen aan haar man in De Meander, één van de locaties van Saxenburgh Marsch Kruserbrink. “De afgelopen weken heb ik veel contact gehad met de verpleging. Dat was heel fijn. Hierdoor wist ik heel goed hoe het met mijn man was. De eerste keer dat ik op bezoek kwam was een hele verrassing. Hij herkende mij direct, maar dat kan per keer wel anders zijn. Soms is het ook moeilijk, zeker omdat je met een mondkapje op niet altijd goed herkenbaar bent. Toen ik afscheid nam en zei tot volgende week, reageerde mijn man: Ik hoop dat je nog eerder komt. Dus hij begrijpt, dat er wel wat aan de hand is.”

Als het goed blijft gaan met de coronabesmettingen in Nederland, dan wordt de bezoekregeling in de ouderenzorgcentra verder versoepeld. Half juni komt hierover meer duidelijkheid.

Bron: Saxenburghgroep