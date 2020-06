Eerste lening uit Gelders innovatiefonds voor mkb-ers ION+ toegekend

Innovatie van AMT Medical verbetert de wereld van openhartchirurgie

Het nieuwe innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland, ION+, verstrekt haar eerste lening. Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen gebruik maken van dit innovatiefonds ION+. Het fonds wordt gefinancierd door een bijdrage uit het Europese OP-Oost en een cofinanciering van de provincie Gelderland. Totaal is hiervoor €7.500.000 beschikbaar. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is fondsmanager en verstrekt de financieringen aan Gelderse mkb-ers in de meest risicovolle innovatiefase.

Kapitaal voor risicofase

Mkb-ers, vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups, hebben behoefte aan financiering voor vernieuwing. Vernieuwing door te investeren in R&D of in innovatie is lastiger om te financieren omdat deze activiteiten niet altijd daadwerkelijk tot een gewenste uitkomst leiden. Juist in die fase is er behoefte aan kapitaal om sneller nieuwe innovaties naar de markt te brengen, maar is het moeilijk om financiers te vinden. Vanuit ION+ kan Oost NL met meer risico en vroeger investeren in Gelderse mkb-ers dan met het participatiefonds. Bovendien sluit het met grotere investeringsbedragen aan bij de valorisatiefondsen en De Groeiversneller, die Oost NL ook uitvoert voor Gelderland.



Gelders gedeputeerde Economie, Christianne van der Wal: ”In deze COVID-19 tijden ben ik blij met deze eerste toekenning. Want juist nu hebben we innovaties nodig, die de Gelderse economie en verdienvermogen van onze midden- en kleinbedrijven in Gelderland weer kansen bieden. Ik wens AMT Medical veel succes toe met deze lening.”

Eerste lening voor AMT Medical

De toegekende lening is bedoeld om benodigde klinische studies uit te voeren. Medisch technologiebedrijf AMT Medical uit Ede ontwikkelt het ELANA heart bypass systeem dat beoogt bypassoperaties veiliger en eenvoudiger te maken en complicaties bij patiënten te verminderen. Ook de bestaande aandeelhouders NextGen Ventures en Utrecht Holdings (UU/UMCU) financieren mee in deze ronde van totaal €3 miljoen.



Rutger Tulleken, CEO van AMT Medical, is blij met de financiering vanuit ION+:“Met de financiering vanuit ION+ kunnen wij nu de belangrijke stap zetten naar het testen van de behandeling op de eerste patiënten. De aanvragen hiervoor zijn al begin dit jaar ingediend in zowel Duitsland als Nederland. Het is ons doel om de wereld van openhartchirurgie drastisch te verbeteren voor de patiënt, de chirurg en het zorgstelsel.”



Minder complicaties, minder zorgkosten

Ieder jaar overlijden in Nederland zo’n 9.000 mensen aan de gevolgen van een zogenoemde ‘coronaire’ hartziekte, zoals een hartinfarct. Vanwege de vergrijzing van de bevolking en veelal ongezonde levensstijl zullen deze aantallen alleen maar stijgen. De behandeling van verstoppingen in de kransslagaders bestaat momenteel uit dotterbehandeling (met stents) of een bypassoperatie (omleiding). ELANA heart bypass systeem maakt het mogelijk een bypass operatie uit te voeren op het kloppende hart, via een hechtingloze procedure. Dit kan zonder de borstkas volledig te openen en realiseert zo een aanzienlijke vermindering van de hersteltijden, complicaties en zorgkosten. Als nieuwe standaard van zorg, kan het systeem van AMT de patiënt resultaten sterk verbeteren. Ook maakt het behandeling mogelijk bij een groep patiënten die nu geen bypassoperatie kan ondergaan.

Meer weten?

Ondernemers die op zoek zijn naar meer informatie over ION+, kunnen zich richten tot Oost NL.

Foto: Thijs Rooimans

Bron: Oost NL