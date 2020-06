De invloed van de substantia nigra bij de ziekte van Parkinson

Wat is de substantia nigra?

De substantia nigra is een groep donkergekleurde neuronen in de hersenen. Een belangrijke taak van zenuwcellen in de substantia nigra, is het aanmaken van het stofje dopamine. Dopamine zorgt ervoor dat een signaal van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel wordt doorgegeven. Op die manier speelt deze groep neuronen een erg belangrijke rol bij het functioneren van ons lichaam.

Belangrijke taken van de substantia nigra

De substantia nigra speelt een belangrijke rol bij het inzetten van een beweging, zoals lopen of vanuit je stoel weer opstaan. Er is het vermoeden dat de substantia nigra ook een rol speelt bij het uiten van emoties, het vermogen om te leren en verslavingsgevoeligheid.

Wat is de link tussen substantia nigra en de ziekte van Parkinson?

Wanneer je ouder wordt, sterven er neuronen af. Dit is heel normaal; het gebeurt bij iedereen vanaf een leeftijd van ongeveer 45 jaar zonder dat je daar veel van merkt. Gemiddeld genomen sterft vanaf die leeftijd ongeveer een procent van de neuronen af in onze hersenen.

Bij mensen die de ziekte van Parkinson ontwikkelen , sterven de neuronen in de substantia nigra veel sneller dan normaal af. Daarnaast kan het zijn dat mensen op jongere leeftijd al te weinig van deze neuronen hadden. Ook dan kan de ziekte van Parkinson zich ontwikkelen.

In beide gevallen ontstaat er een tekort aan dopamine in de hersenen. Ook kunnen de hersenen de beschikbare hoeveelheid dopamine steeds minder goed regelen. Daardoor treden er storingen op wanneer de zenuwcellen belangrijke signalen naar elkaar sturen. Op die manier ontstaan de symptomen die optreden bij Parkinson. Dit gebeurt meestal wanneer de hoeveelheid neuronen in de substantia nigra zo’n twintig tot dertig procent afgenomen is.

Verder met Parkinson

De invloed van de substantia nigra is dus groot. Meer informatie over de substantia nigra, de ziekte van Parkinson en tips om met Parkinson om te gaan, lees je op de website Verder Met Parkinson.