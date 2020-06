Gelukkig blijven in tijden van crisis

100% inspiratie voor persoonlijke groei

Hoe vind je in tijden van crisis geluk en hoe blijf je geïnspireerd? Kun je zelfs nog gelukkiger worden?

De kwaliteit van je leven wordt veel meer bepaald door de mate waarin je om kunt gaan met tegenslagen dan de mate waarin je in staat bent om je dromen te realiseren. De crisis waar wij ons nu in bevinden is een tegenslag die veel kansen biedt. De wereld wordt even stopgezet, je hebt ineens minder werkdruk, je kunt meer tijd doorbrengen met je dierbaren en er is meer tijd tot bezinning. Is dat niet juist hetgeen waar we zo naar verlangden?



Dit is geen standaard zelfhulpboek, want volgens geluksinspirator Thijs Lindhout bestaat er geen stappenplan naar een gelukkig leven. Geluk is namelijk voor iedereen iets persoonlijks.

Na het bezoeken van tientallen seminars van geluksgoeroes en het interviewen van 180 BN’ers, geluksexperts en ervaringsdeskundigen ontdekte Thijs dat er vier thema’s zijn die de rode draad vormen in ieders persoonlijke zoektocht naar geluk: dromen, mindset, liefde en verbinding. Aan jou de taak om te ontdekken waar jij gelukkig van wordt. En dit boek helpt je daarbij.



In Hoe de fuck vind ik geluk? begeleidt Thijs Lindhout je aan de hand van inzichten van experts, persoonlijke fuck-ups en leuke oefeningen. De zoektocht naar jouw eigen geluk begint bij het lezen van dit boek!



‘Train je vermogen om gelukkig te zijn ondanks de omstandigheden’, aldus Thijs Lindhout.

Hoe de fuck vind ik geluk? | Thijs Lindhout | 9789021576374 | €20,99 | 9 juni 2020 | Kosmos Uitgevers

Bron: Kosmos Uitgevers