OLVG zet hypnosebril in tegen pijn en angst bij kinderen

Een zeppelin in een roze gekleurde lucht, een sprookjesachtig bos of een zonnig eiland. Het is een greep uit de virtuele werelden die jonge patiënten in OLVG, locatie Oost vanaf deze week te zien krijgen door een wel heel bijzondere VR-bril. Via deze bril wordt namelijk ‘medische hypnose’ toegepast om zo pijn, angst en stress bij kinderen te verminderen die een medische ingreep moeten ondergaan.



‘We gaan de brillen inzetten bij bijvoorbeeld puncties of het plaatsen van een infuus. Zo kunnen onze jonge patiënten beter ontspannen en ervaren ze minder pijn, angst en stress’, legt verpleegkundig specialist i.o. Sharron van den Berg uit. Sharron doet onderzoek naar het gebruik van VR-brillen in het voorkomen van ‘procedurele distress’ (pijn, angst en stress tijdens een medische procedure) bij kinderen. Ze ontwikkelde samen met collega’s de hypnotische verhaallijnen voor de VR-brillen.



Dagdromen met een doel

Medische hypnose wordt door speciaal opgeleide zorgverleners al langer ‘live’ toegepast op de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG en is volgens Sharron alles behalve vaag of mysterieus: ‘Bij medische hypnose brengen we het kind in een diepe staat van ontspanning door middel van bepaalde technieken en woordgebruik. De patiënt staat vervolgens meer open voor suggesties en is minder gevoelig voor prikkels uit de omgeving. We noemen dit ook wel dagdromen met een doel; we leren het kind om de focus te verleggen, zodat hij of zij minder procedurele distress ervaart en de behandeling op een prettige manier ondergaat.’



Het kind in controle

Ook bij de VR-brillen worden deze technieken toegepast. Ze zijn een welkome aanvulling op de huidige methode volgens de verpleegkundig specialist i.o.: ‘Kinderen vinden de VR-bril en de virtuele wereld die ze zien te gek. Bovendien kunnen ze met behulp van een controller in hun hand ook zelf bepalen waar ze heen gaan en hoe snel ze gaan. Dat leidt ze af, maar geeft ze ook controle en vertrouwen tijdens de medische procedure. Het is een hele laagdrempelige manier om hypnose toe te passen. Bovendien kunnen we met behulp van de brillen nu altijd medische hypnose toepassen, ook als er geen speciaal opgeleide zorgverlener aanwezig kan zijn.’



Angst- en pijnbestrijding bij kinderen

Angst- en pijnbestrijding bij kinderen staat al jaren hoog op de agenda bij OLVG. Het gebruik van medische hypnose staat dan ook niet op zichzelf, maar is veelal onderdeel van een uitgebreider plan dat de zorgverlener samen met het kind en de ouder opstelt. Hierin kunnen verschillende niet-medische middelen, zoals hypnose, en medische middelen, zoals lachgas (gecombineerd) worden ingezet.



De hypnotische verhalen voor de VR-brillen zijn ontwikkeld in samenwerking met Anneke de Lange (pedagogisch medewerker OLVG) en Arine Vlieger (kinderarts St. Antonius). De virtuele omgeving is gemaakt door SyncVR. De brillen worden in eerste instantie ingezet voor prikprocedures op locatie Oost bij kinderen van 6 tot 18 jaar. Na de pilot wordt bekeken of het gebruik van de VR-brillen ook kan worden ingezet voor andere medische procedures en of uitbreiding op locatie West mogelijk is.

Lees ook: ‘OLVG op de Bres voor kindgerichte aanpak’

Bron: OLVG