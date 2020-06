Actie NUffTESTEN met kosteloze hiv-test

Uniek moment om hiv-infecties te verminderen

Volgens Aidsfonds – Soa Aids Nederland ligt er nu een unieke eenmalige kans om hiv-infecties aanzienlijk te verminderen in Nederland. De corona-lockdown heeft voor velen geleid tot twee maanden geen of minder seks, dat betekent minder risico’s op soa’s en hiv. Met de actie NUffTESTEN pakt Aidsfonds – Soa Aids Nederland de kans om het aantal nieuwe hiv-infecties snel nog een slag toe te brengen. Het roept homo-, bimannen en transgender personen op zich nu op hiv te laten testen, of ze nu wel of niet overwegen om weer seksueel actief te worden.

De actie NUffTESTEN, die de week start, biedt kosteloze hiv-testen aan, die je thuis kunt doen. Deze gerichte actie kan Nederland sneller naar 0 nieuwe hiv-infecties brengen.

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland:

“We weten dat Nederland het eerste land te wereld kan worden met nul nieuwe hiv-infecties. De corona-crisis heeft de hiv-bestrijding afgeremd maar biedt nu ook nog een unieke kans. Een kans die we moeten pakken om hiv nog een slag toe te brengen! Dus NUffTESTEN op hiv. Te veel mensen in Nederland weten niet dat ze hiv hebben. Ze missen daardoor de kans op een lang en gezond leven. Bovendien zorgt behandeling van hiv ervoor dat het virus niet langer kan worden overgedragen.“

”Hiv-overdracht door acute infectie verminderd

In Nederland concentreert hiv zich onder mannen die seks hebben met mannen. Onderzoek laat zien dat 70% van de hiv-overdracht onder hen plaatsvindt in de acute fase van een hiv-infectie. De eerste weken na infectie is er veel hiv in het lichaam, vaak als mensen zelf nog niet weten dat ze hiv hebben. Door de corona-lockdown met minder seks is het waarschijnlijk dat er minder hiv is overgedragen in de acute fase van een hiv-infectie.



Hét ideale moment voor een hiv-test

Een standaardtest op hiv geeft vier tot zes weken na een risicovol contact met voldoende zekerheid aan of je hiv hebt of niet. Die ‘vensterperiode’ is door de lockdown voorbij. Laat je je nu testen en was het laatste risicovol contact vóór of aan het begin van de lockdown, dan ben je 100% zeker van het resultaat.Nu testen kan nieuwe hiv-infecties voorkomen. Daarom roept Aidsfonds – Soa Aids Nederland vooral homo-, bimannen en transgender personen op zich nu te laten testen, ongeacht of ze nu wel of niet overwegen om weer met seks te beginnen.Is de test positief dan kan de behandeling onmiddellijk starten, zo blijf je gezond en het voorkomt verdere verspreiding van hiv.Is de test negatief dan kan je jezelf beschermen met een condoom of met de hiv-preventiepil PrEP.



NUffTESTEN met kosteloze hiv-test

Aidsfonds – Soa Aids Nederland biedt tijdelijk toegang tot kosteloze betrouwbare hiv-thuistesten. Zo wordt voorkomen dat GGD’en, die het nu druk hebben met corona, worden overbelast. Via de online actiepagina van NUffTESTEN, die vandaag live gaat, word je geleid naar die kosteloze hiv-test. Het is een voorbeeld van een aanpak op maat, die nu nodig is om de laatste hiv-infecties in Nederland te vinden. Vorig jaar waren er nog 660 nieuwe hiv-diagnoses. NUffTESTEN kan bijdragen om Nederland naar 0 te brengen, vindt Aidsfonds – Soa Aids Nederland.



Veilig voor hiv soa’s en corona

Naast hiv en andere soa’s is er ook nog steeds het risico op overdracht van het corona-virus. Aidsfonds – Soa Aids Nederland onderschrijft daarom nog steeds de richtlijn van het RIVM die seks tussen partners die niet samenwonen afraadt. Voor mensen die overwegen toch seks te hebben heeft Soa Aids Nederland adviezen opgesteld hoe je het risico op een corona-besmetting zo laag mogelijk kunt houden.

Bron: Aidsfonds