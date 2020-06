Miljuschka Witzenhausen & Erwin Koeman collecteren voor Epilepsiefonds

Miljuschka Witzenhausen en Erwin Koeman zetten zich in tijdens de digitale collecte van het Epilepsiefonds. Omdat er dit jaar geen collectanten van het Epilepsiefonds langs de deuren kunnen, dragen ze op deze manier hun steentje bij. Als ouders van kinderen met epilepsie, weten beide BN’ers hoeveel impact epilepsie op je leven heeft. “Je bent er eigenlijk de hele dag mee bezig.”

De vrijheid om naar school te fietsen

Als ouders van kinderen met epilepsie, weten Miljuschka Witzenhausen en Erwin Koeman hoe groot die impact is. De dochter van Miljuschka kreeg vlak voor haar vierde verjaardag haar eerste aanval. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Miljuschka. Je ziet iets gebeuren met je kind, maar hebt geen idee wat er aan de hand is. Je komt in een medische molen. Het duurt zo lang voordat ze weten wat er aan de hand is en welke medicatie je moet gebruiken. Daarnaast gun ik mijn dochter de vrijheid om later alleen naar school te fietsen en uit te gaan. Dat zit er gewoon niet meer in. Daarom ga ik me voor honderd procent inzetten voor het Epilepsiefonds.” Miljuschka steunen kan via www.epilepsie.nl/miljuschka.

Nieuwe kans

De dochter van Erwin Koeman heeft tegenwoordig geen last meer van haar aanvallen. “Ze heeft licht hersenletsel, door de aanvallen die ze als kind had. Gelukkig gaat het tegenwoordig goed met haar. Ze heeft een hele leuke sociale werkplek in de horeca, waar ze helemaal tot bloei komt. Ze heeft een nieuwe kans gekregen.” Het Epilepsiefonds wil een aanvalsvrije toekomst voor iedereen. Wil je hier ook aan bijdragen? Geef dan via epilepsie.nl/geef.

Over epilepsie

In Nederland leven ruim 180.000 mensen met epilepsie. Epilepsie is een hersenaandoening. Er ontstaat kortsluiting in de hersenen, waardoor aanvallen ontstaan. Omdat aanvallen niet altijd onder controle te krijgen zijn, heeft dit een enorme invloed op het dagelijks leven. “Het is een leven van onzekerheid en juist voor die mensen zijn we er”, vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. “We willen hun onzekerheid wegnemen, hun omgeving ontlasten en genezing dichterbij brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft aan het Epilepsiefonds. Daarom zijn we blij dat we digitaal kunnen collecteren. Met de opbrengst financieren we jaarlijks veelbelovende wetenschappelijke onderzoek, om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen.”

Bron: Epilepsiefonds