Raamdecoratie geschikt voor hooikoorts

Hooikoorts komt in Nederland steeds vaker voor. Volgens KNO-arts Wytske Fokkens van het Amsterdam UMC heeft ongeveer 1 op de 5 Nederlanders hooikoortsklachten. Deze klachten lopen uiteen van licht tot erg. Soms zelfs zo erg dat mensen tijdens de zomerse dagen binnen blijven om hooikoorts te vermijden. Je kunt de materialen in je huis hierop aanpassen. Raamdecoratie speelt hierbij een belangrijke rol.

Wanneer heb je hooikoorts?

Hooikoorts is een ontstekingsreactie van de slijmvliezen op stuifmeel van grassen, planten of bomen. Je moet hierdoor vaak niezen met regelmatig een verstopte neus en tranende /jeukende ogen. Het is een natuurlijke reactie van het immuunsysteem op onschuldige stoffen (W.Fokkens,2019). Het gebruik van een neusspray of medicijn (antihistaminica) kan al aardig helpen tegen de klachten van je allergie (thuisarts,2020). De eerste piek in aanschaf van hooikoortsmedicatie lag dit jaar al in februari, ruim een maand eerder dan in voorgaande jaren (CBS,2019).

Jaloezieën

Ook raamdecoratie kan helpen in het verminderen van hooikoortsklachten. Houten- en aluminium jaloezieën zijn zeer geschikt wanneer je last hebt van een allergie. Zo zijn lamellen gemakkelijker stofvrij te houden dan bijvoorbeeld stoffige gordijnen. Doe dit met een plumeau of een niet statische droge stofdoek. Zo verwijder je al het stof dat los op de latjes ligt en komt het ook niet zo snel weer terug (Veneta,2019).

Gordijnen

Als je erge klachten hebt dan kun je beter geen gordijnen van een zware stof nemen, deze nemen namelijk veel meer stof op dan een lichtere stof (thuisarts,2018). Gordijnen hangen vaak hoog aan het plafond tot laag aan de grond, hierdoor zijn het echte pollen- en stofvangers. Daarom is het belangrijk is om je gordijnen regelmatig te reinigen, om klachten te voorkomen. Bij Veneta.com worden de gordijnen altijd meegeleverd met een wasvoorschrift dat je precies vertelt hoe je het gordijn het beste kunt behandelen.

Belangrijk is om de materialen in je huis op je allergie aan te passen. Kies voor raamdecoratie dat makkelijk te reinigen is, om zoveel mogelijk klachten te voorkomen.

