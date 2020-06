Maag Lever Darm Stichting gaat als eerste goede doel weer langs de deur voor de collecte

Collecteren nieuwe stijl: collectanten Maag Lever Darm Stichting gaan weer langs de deur

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) gaat volgende week als eerste goede doelen organisatie weer collecteren. De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben nog altijd een grote impact op het dagelijks leven. De pandemie heeft ook de landelijke collecteweken stilgelegd. Veel goede doelen hebben de deur tot deur collecte opgeschort tot later in het jaar. De collecteweek van de MLDS start op 15 juni. En dat is een uitdaging in de anderhalvemeter-samenleving. De MLDS collecteert dit jaar op drie manieren: contactloos langs de deur, via een mobiele collecte en met online collectebussen. De MLDS zet daarmee de nieuwe standaard voor collecteren. “De oude vertrouwde rammelende collectebus verdwijnt nu. Contant geld wordt dit jaar niet geaccepteerd. Als eerste ook digitaal aan de deur collecteren is best spannend. Onze vrijwilligers staan klaar om iedereen te informeren en te helpen met doneren via de QR-code op de speciale kartonnen ‘collectebus’.”, aldus Bernique Tool, directeur MLDS.

De anderhalvemeter-samenleving is voorlopig het nieuwe normaal. De levens van mensen zijn drastisch veranderd. Organisaties komen hierdoor op verschillende manieren voor grote uitdagingen te staan. Ook de MLDS. Tool vult aan: “Als deze tijd ons één ding duidelijk maakt dan is het hoe kwetsbaar we zijn. Om zo gezond mogelijk te blijven hebben we een goede weerstand nodig. Je spijsvertering voedt je weerstand. Nu meer dan ooit belangrijk dus. Via een campagne wordt extra aandacht gevraagd voor de spijsvertering én de belangrijke rol die dit speelt voor de afweer. Daarom gaan we ook in deze tijd langs de deuren voor een zo gezond mogelijke spijsvertering voor iedereen, maar wel veilig natuurlijk. Daar ben ik trots op.”

Collecteren nieuwe stijl

Ieder jaar gaan duizenden vrijwilligers tijdens de collecteweek de straat op om geld op te halen voor onderzoek naar en voorlichting over spijsvertering. Dit jaar ook. Op een andere manier. Een manier die past in deze tijd: collecteren nieuwe stijl. De vrijwilligers van MLDS gaan dit jaar langs de deuren met een platte kartonnen ‘collectebus’ met daarop een grote QR-code. Deze kan op anderhalve meter afstand gescand worden met een mobiele telefoon. Zo doneren mensen digitaal via internetbankieren. Directeur Bernique Tool: “Collecterende fondsen proberen al enige tijd nieuwe betaalmethoden uit. In deze tijd is het heel gepast om helemaal contactloos te collecteren. Zo garanderen we een veilige collecte. Het zal best even wennen zijn en voor sommige mensen is het misschien zelfs helemaal nieuw. Maar iedereen zal het merken: het is niet alleen veiliger, het is ook makkelijk.”

Met de opbrengst van de collecteweek financiert de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Het onderzoek van de stichting richt zich o.a. op vroege opsporing van spijsverteringskankers, betere diagnostiek voor maag-, darm- en leverziekten, innovatieve behandelmethoden en de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een spijsverteringsaandoening.