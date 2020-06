Kun jij hulp gebruiken voor de implementatie van jouw zorginnovatie? Bezoek de website Zorg voor innoveren!

Warm aanbevolen tip van @hugodejonge & @HenkKrol

Kun jij tips gebruiken voor de implementatie van jouw zorginnovatie? Op 25 juni organiseert @zorg_innoveren een digitaal innovatiecafé! Meld je hieronder (gratis) aan.

Zorg voor Innoveren geeft je informatie over het gehele implementatieproces: licenties, opschaling, internationalisering en nog veel meer. Al deze kennis hebben we gebundeld hier in de kennisbank onder verschillende thema’s.

Kan je de informatie die je zoekt niet hier in de kennisbank terugvinden? Stel je vraag dan via ons contactformulier, dan helpen we je alsnog op weg.

Thema’s

Welke implementatieveranderingen zijn er en van welke implementatie tools kan je gebruik maken?

Hier lees je meer over subsidies, investeringen en de verschillende innovatieroutes in de zorg.

Wat zijn de belangrijkste wetten en regels waar ik mee te maken kan krijgen en wat houden ze precies in?

Wie heb je nodig voor opschaling en wat voor ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Internationalisering

Hoe pak je internationale samenwerking aan en welke rol spelen cultuurverschillen?

Onderzoek

Waarom moet je onderzoek doen en welke verschillende vormen van onderzoek zijn er?

Samenwerking

Wie zijn mogelijke samenwerkingspartners en wie moet ik wanneer benaderen?

Patiënt centraal

Hoe zorg ik voor een goede samenwerking met patiënten?

Deel deze pagina