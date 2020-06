Bescherm jezelf tegen de zon en check je huid op verdachte plekjes

Huidkankerweek moet Nederland bewust maken van de risico’s van overmatig zonnen

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Jaarlijks komen er 70.000 nieuwe patiënten bij en hun aantal neemt nog steeds toe. Reden voor lancering van de Huidkankerweek van 22 tot en met 26 juni, georganiseerd door Bureauvijftig in samenwerking met de beroepsvereniging van dermatologen NVDV, patiëntenorganisatie de Huidkanker Stichting (HUKAs), SkinVision en ouderenvereniging ANBO. Doel van de week is aandacht te vragen en bewustwording te creëren voor de risico’s van huidkanker.

Lekker bakken in de zon? Liever niet! Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met huidkanker, blijkt uit cijfers van de NVDV. Wetenschappers voorspellen een toename van vijf procent per jaar: het gaat al richting één op de vier. Maar ondanks deze ernstige cijfers zijn vijftigplussers zich nog niet erg van de risico’s bewust. Terwijl ouderen een belangrijke risicogroep vormen. Slechts één op de tien ouderen maakt zich echter zorgen over het krijgen van huidkanker.



Vroege herkenning essentieel

Hoog tijd dus voor de Huidkankerweek, georganiseerd door specialist in ouderenmarketing Bureauvijftig aan het begin van de zomer, van 22 tot en met 26 juni. “Tijdens de week zenden we dagelijks journaals uit met tips op TV-zender ONS, (KPN kanaal 89, Ziggo kanaal 50) en YouTube. De thema’s zijn: zonnen/zonnebrand, bescherming tegen de zon, huidkanker herkennen/ontdekken, je huid checken en behandeling van huidkanker”, zegt Willemijn Land van Bureauvijftig. De beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) onderschrijft het belang van het vergroten van het bewustzijn omtrent huidkanker en benadrukt dat vroege herkenning van huidkanker essentieel is.



Tips waarmee mensen zelf aan de slag kunnen

Wie op latere leeftijd huidkanker krijgt, is vaak in zijn jeugd al niet goed beschermd geweest tegen de zon. Jaap Touw, voorzitter van de HUKAs en zelf ex-patiënt: “Vroege opsporing van huidkanker zorgt ervoor dat de ziekte in veel gevallen beter te behandelen is.” Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ouderenvereniging ANBO, vult aan: “Dit onderwerp raakt veel ouderen. We vinden het dan ook goed om tips en adviezen te geven waarmee mensen zelf aan de slag kunnen.”



Zorgmijders

Bijkomend probleem is dat van de mensen die een verdacht huidplekje bij zichzelf ontdekken, vijftig procent eerst afwacht voordat ze naar de huisarts gaan. Terwijl het bij huidkanker belangrijk is er op tijd bij te zijn. Voor deze ‘zorgmijders’ is er de app van het Amsterdamse bedrijf SkinVision, waarmee ze verdachte huidplekken zelf kunnen checken en op tijd de juiste zorg kunnen zoeken. “Om de zorg te ontlasten na een groeiend aantal verborgen huidkankergevallen door de coronacrisis, stelt SkinVision de app tot en met 31 juli 2020 kosteloos ter beschikking voor heel Nederland”, aldus Erik de Heus, CEO van SkinVision.



Over de Huidkankerweek

De Huidkankerweek wordt gehouden in de week van 22 tot en met 26 juni. De week wordt georganiseerd door Bureauvijftig, al bijna vijftien jaar expert in het begrijpen en bereiken van ouderen, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV), de HUKAs (Huidkanker Stichting, patiëntenorganisatie voor mensen met niet-melanome huidkanker), SkinVision en ouderenvereniging ANBO. In de Huidkankerweek hoopt de organisatie 100.000 mensen te activeren om hun verdachte huidplekjes te (laten) controleren, zodat de sterfte aan huidkanker geminimaliseerd kan worden. De Huidkankerweek wordt een jaarlijks evenement.



Meer informatie is te vinden op: https://www.huidkankerweek.nl.