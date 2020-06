Vrouwen met migraine zijn jaloerser en hebben vaker last van koude voeten

Vrouwen met migraine zijn jaloerser binnen een romantische relatie dan vrouwen zonder migraine. Daarnaast hebben ze vaker last van koude voeten. Hoofdpijnonderzoekers uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het (Erasmus MC) trekken deze conclusie in twee nieuwe studies naar de effecten van migraine. De resultaten zijn gepubliceerd in de tijdschriften Journal of Headache and Pain en European Journal of Neurology.

Migraine komt bij vrouwen drie keer zoveel voor dan bij mannen. Verschillen in geslachtshormonen spelen hierbij een belangrijke rol. Met name schommelingen in het oestrogeengehalte lijken migraineaanvallen uit te lokken.

Oestrogeen en migraine

Uit eerder onderzoek bleek dat oestrogeen invloed heeft op de mate van jaloezie bij vrouwen binnen een romantische relatie. Het Leids-Rotterdams onderzoek onder leiding van neuroloog Gisela Terwindt uit het LUMC en farmacoloog Antoinette Maassen van den Brink van het Erasmus MC toont aan dat migraine vrouwen jaloerser zijn dan niet-migraine vrouwen. Uit deze studie blijkt ook dat dit verschil verdwijnt na de overgang.

“De bevindingen uit het onderzoek gelden voor de vrouwelijke migrainepopulatie als groep, dus niet alle migrainepatiënten zullen zich hierin herkennen”, vertelt arts-onderzoeker Daphne van Casteren. Volgens haar is het belangrijk om meer te weten te komen over de exacte rol van het oestrogeen bij vrouwen met migraine. “Met die kennis kunnen we deuren naar nieuwe behandelingen openen. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat artsen in de spreekkamer aandacht hebben voor deze sociale aspecten.”



Migraine als risicofactor voor hart- en vaatziekten

De hoofdpijnonderzoekers hebben een tweede studie gedaan om meer inzicht te krijgen waarom migraine bij jonge vrouwen een risicofactor is voor het krijgen van hersen- en hartinfarcten. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de werking van bloedvaten.

Uit deze tweede studie blijkt ook dat vrouwen met migraine vaker last hebben van koude voeten dan vrouwen zonder migraine.

Dit is extra vervelend, omdat vrouwen met koude voeten hierdoor vaker migraineaanvallen hebben. “Omdat deze vrouwen last hebben van koude voeten in bed, hebben ze meer moeite om in slaap te komen”, aldus arts-onderzoeker Katie Linstra. “En slaaptekort kan juist weer migraineaanvallen uitlokken.” Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of koude voeten bij vrouwen met migraine ook als voorspeller voor het verhoogd risico op hart- en vaatziekten gebruikt kan worden en welke rol hormonen hier dan weer bij spelen.

Zie ook:www.hoofdpijnonderzoek.nlwww.whatstudy.nl

Bron: LUMC