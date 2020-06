Boek Fernando Ricksen in De Bestseller 60

Hoge notering in aanloop naar Wereld ALS Dag

In aanloop naar Wereld ALS Dag (zondag 21 juni) is het boek Fernando Ricksen – De Finale Strijd deze week op nummer 18 in De Bestseller 60 binnengekomen. Het aangrijpende boek gaat over het gevecht dat oud-profvoetballer Fernando Ricksen voert met de spierziekte ALS.

ALS

Uitgerekend op de dag dat zijn boek Vechtlust wordt gepresenteerd krijgt Fernando Ricksen te horen dat hij lijdt aan ALS en nog hooguit vier maanden te leven heeft. Hoe uitzichtloos het misschien ook lijkt, dat betekent niet dat hij zich gewonnen geeft. Ricksen strijdt tegen de ziekte zoals hij voetbalde: hij gaat er met gestrekt been in. Vincent de Vries maakt de aftakeling van zijn vriend van dichtbij mee en houdt op verzoek van Ricksen een dagboek bij. Het resultaat is een indringend en intiem portret van een man die zes jaar lang de dood in de ogen keek.

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast heeft de stichting als doel om meer steun voor patiënten en naasten te creëren en de naamsbekendheid van ALS te vergroten. Op zondag 21 juni 2020 is het officieel Wereld ALS Dag. Dan staan mensen overal ter wereld stil bij de ziekte ALS. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), PSMA (Progressieve Spinale Musculaire Atrofie) en PLS (Primaire Laterale Sclerose). Omdat er nog weinig bekend is over deze ziektes en er geen medicijn is die het verloop ervan kan remmen of genezen, overlijden er jaarlijks 500 patiënten en komen er 500 patiënten bij.

De Finale Strijd | Vincent de Vries & Veronika Ricksen | 9789021576992 | € 20,- |

Bekijk hier het inkijkexemplaar!

Bron: KosMos Uitgevers