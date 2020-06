Brainport Eindhoven: gezondheidscrisis versnelt innovatie medische technologie

Veerkrachtig samenwerken aan maatschappelijke oplossingen ten tijde van COVID-19

Vanuit nood ontstaan vaak de meest vernieuwende ideeën en de krachtigste samenwerkingsverbanden. Zeker in een regio die bekend staat om haar onovertroffen innovatievermogen, baanbrekende technologie en unieke manier van samenwerken over organisatie- en bedrijfsgrenzen en individuele belangen heen.

Meer dan eens werden in Brainport Eindhoven grenzen verlegd om technologische antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Zo ook nu tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus. Het enorme acute tekort aan beademingsapparatuur resulteerde in succesvolle samenwerkingsverbanden waarbij betrokken partijen alles op alles zetten om schijnbaar onhaalbare deadlines te verslaan. En met succes. Nieuwe medische technologie wordt binnen een mum van tijd ontwikkeld, geproduceerd en geleverd.

Grensverleggende innovaties en snelle krachtenbundeling: een paar voorbeelden

Ventinova Medical: razendsnel opschalen van innovatief beademingssysteem

In 2008 bracht Brainport bedrijf Ventinova Medical haar disruptieve beademingsmethode FCV op de markt dat zowel de inademings- áls de uitademingsfase bij kunstmatige beademing volledig controleert. Een methode die zowel uiterst kwalitatief als bijzonder effectief is gebleken. De gepatenteerde FCV®-technologie is een wereldwijde primeur. In samenwerking met onder meer ontwikkel- en productiepartner Unitron schaalde het bedrijf ten tijde van de coronacrisis de productie op van tien naar tientallen apparaten per maand in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bedrijf is daarbij onder meer geholpen door Brainport Development en het ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid om versneld werkkapitaal te verkrijgen en zo de time-to-market drastisch te verkorten.

Demcon benut kracht van de keten: 500 beademingsapparaten in crisistijd

Medtech bedrijf Demcon (met vestigingen in Enschede en Best) dat normaal gesproken een module maakt voor beademingsapparatuur bouwt nu in razend tempo vereenvoudigde totale beademingsapparaten voor IC’s. Aan die nieuwe beademingsapparaten dragen meer Brainport bedrijven bij. Zo levert VDL frees- en plaatwerk, Tbp Electronics test op de Brainport Industries Campus in Eindhoven specifieke printplaten voor de machine en ook elektronicaconcern Neways, Son- en Breugel heeft als toeleverancier zijn medewerking toegezegd. Door de samenwerking is Demcon erin geslaagd binnen één maand tijd een systeem te ontwikkelen, produceren en testen dat geschikt is voor de beademing van coronapatiënten op de intensive care. Op 23 april zijn de eerste van ruim 500 beademingssystemen door Demcon opgeleverd. Bekijk hier de video.

“Na een nationale oproep van Demcon voor hulp bij het realiseren van de DemcAir, hebben ruim 100 relevante bedrijven zich gemeld. Het merendeel daarvan komt uit Brainport Eindhoven. Het onderlinge vertrouwen tussen de Brainport bedrijven is groot, er is vertrouwen en openheid naar elkaar toe. Iedereen is bereid om de schouders eronder te zetten om de apparaten met spoed te ontwikkelen.”

Benjamin Jurg, Business Developer Healthcare, Demcon



Flexibele ketensamenwerking leidt tot massale productie van open source beademingsapparaat

Een uniek samenwerkingsverband tussen high-tech system supplier NTS, Canon, ASML, CCC-engineering en de Limburgse start-up Stogger resulteerde binnen een maand tijd in de serieproductie van open source ‘invasieve mechanische ventilatoren’ genaamd VentilatorPAL Pro. Deze basic apparaten bieden een antwoord op de acute tekorten aan ademhalingstoestellen en verlichten de druk op de IC’s. Alle partijen in de keten stelden zich uitermate flexibel op, de reguliere ketensamenwerking nam andere vormen aan: ASML hielp NTS met inkoop en Canon bood aanvullende assemblage capaciteit. Een mooi voorbeeld van hoe Brainport partners elkaar vinden als interessante cross-overs tussen Life Science & Health en Hightech Systemen en Materialen worden gezien.

Samenwerking medici en tech bedrijven voor antwoorden op acute tekorten

De explosieve vraag naar onderdelen en druk op de supply chain door gesloten grenzen vragen om acute, creatieve oplossingen. Lijnen tussen medisch specialisten en Advanced Manufacturing bedrijven in Brainport blijken kort. Zo hielp Lay3rs 3dprinting het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan zuurstofkleppen door deze te 3D printen. Layertec ondersteunde het Jeroen Bosch Ziekenhuis met het 3D printen van geprinte kleppen voor beademingsmaskers.

Philips schaalt op met hulp van contract manufacturers

Philips is een gerenommeerde naam als het gaat om beademingsapparatuur. Het concern realiseerde een immense opschaling in samenwerking met vertrouwde contract manufacturers. Het streven is om wekelijks 15.000 beademingsapparaten te produceren. Daarbij gaat het om een nieuwe, versimpelde ventilator die het zorgtechnologieconcern speciaal heeft ontwikkeld als alternatief voor bestaande apparatuur.

Brainport Eindhoven: vruchtbare voedingsbodem voor medtech en life science & health door hightech competenties

Complete hightech infrastructuur in een beperkt geografisch gebied. Wereldspeler als het gaat om precisietechnologie en systeemintegratie.

Sterk en compleet hightech cluster dat onder meer bestaat uit grote health bedrijven als Philips en GE maar ook uit state-of-the-art opleidings- en kennisinstituten, uiterst innovatief mkb, veelbelovende start-ups en een breed scale aan contract manufacturers met een bewezen track record in health die goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar feilloos weten te vinden.

Uitstekende publiek-private samenwerking. Stimulerende, ondersteunende en meewerkende overheid.

Kenmerkend voor Brainport Eindhoven is de co-creatie tussen bedrijven en kennisinstituten en kruisbestuiving vanuit andere sectoren. Bovendien blinkt Brainport Eindhoven uit in het combineren van de expertise van clinici, academici en (biomedische) engineers.

Flexibiliteit en korte communicatielijnen. Adaptiviteit en snelle schakelen maakt het bijzonder. Vermogen om snel op te schalen van prototype, naar series door unieke samenwerking in de keten: high-mix, low-volume, high-complexity.

“Een complete hightech infrastructuur op een relatief kleine schaal zoals in Brainport Eindhoven maakt deze manier van samenwerken mogelijk. Korte lijnen, vertrouwen in elkaar en ervoor gaan om het verschil te willen maken bij maatschappelijke opgaven.”

Paul van Nunen, Algemeen Directeur Brainport Development

Meer weten of samenwerken?

Eén van de ingrediënten van het succes van het Brainport Eindhoven ecosysteem is een krachtige publiek-private samenwerking. De successen tijdens corona zijn mede ingegeven door het gecoördineerde inkoopbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en samenwerkende overheden en instanties binnen Brainport. Door de snelle response op vraagstukken vanuit de regio zijn vraag en aanbod efficiënt samengebracht. Daardoor kunnen ondernemers hier het verschil maken. Wilt u meer weten over de kracht van Brainport of samenwerken? Kijk op de website of neem contact op met Quirine Verstappen via q.verstappen@brainportdevelopment.nl.

Bron: Brainport Eindhoven