Bang voor de verkeerde dingen!

Feiten en fabels over gevaar

Was jij de eerste met een masker in de coronatijd? Snij jij je zwarte randjes van je barbecuevlees?

Ons druk maken terwijl dat eigenlijk niet nodig is. We doen het vaker dan ons lief is. Andersom ook trouwens. Vaak kun je zorgeloos genieten, maar soms is het beter om voorzichtig te doen. Hoe zit dat nou? Hoe bepaal je dat? Dit boek legt het uit. Hoe je een risico beoordeelt, welke gevaren het wakker liggen waard zijn en welke niet.

Hoe zit dat nou? van Tamara Onos is een bundel korte verhalen over het herkennen en negeren van alledaagse gevaren. Fluitend gevaren trotseren omdat je ze simpelweg niet herkent of je druk maken terwijl dat niet nodig is. Tamara Onos vertelt je welke gevaren je wel moet herkennen en welke je rustig kunt negeren. Het boek bevat verhalen die beginnen met krantenberichten of anekdotes en geven informatie over allerlei verschillende onderwerpen. Je leert wat de gevaren zijn, hoe deze worden ingeschat en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

De luchtige, korte verhalen lezen heerlijk weg op de bank of op het strand. Humoristisch, vol zijsprongen, maar altijd informatief.

Over de auteur:

Tamara Onos is in het dagelijks leven arbeidshygiënist, hoge veiligheidskundige en schrijver. Samen met collega’s kijkt zij hoe ze de (werk)omgeving veiliger en gezonder kan maken. Daarbij komen veel gevaren aan bod die ook relevant zijn voor de leefomgeving; gevaren van alledag. Dat deelt Tamara Onos graag met jullie in dit boek.

Hoe zit dat nou? | Zin en onzin over alledaagse gevaren | Tamara Onos | 9789021576510 | € 18,99 | 7 juli 2020 | Kosmos Uitgevers Bekijk hier het inkijkexemplaar!

Bron: Kosmos